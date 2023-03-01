Низька зарплата пов'язана з передчасною смертю

Постійно низький рівень заробітку може бути пов'язаний з підвищеним ризиком передчасної смерті, особливо у поєднанні з нестійкою зайнятістю.

Низьку заробітну плату почали розглядати як проблему охорони здоров'я, наприклад, через низький дохід люди не можуть дозволити собі якісну їжу, часто не отримують повноцінну медичну допомогу та ліки. Проте досі було мало досліджень, присвячених довгостроковим наслідкам невеликого заробітку.

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Нове дослідження впливу зарплат

Цю прогалину заповнили вчені зі Школи громадської охорони здоров'я Мейлмана при Колумбійському університеті у Нью-Йорку (США). Метою їхньої роботи було вивчення зв'язку низькооплачуваної праці з ризиком передчасної смерті.

У вибірку включили 4002 жителів США у віці 50 – 57 років, які працювали протягом як мінімум трьох періодів у 1992 – 2004 та 1998 – 2010. Також в аналізі враховували соціально-демографічні чинники, стать та наявність захворювань. Усього 718 осіб (17,9%) зіткнулися з так званою нестійкою зайнятістю. Низьку заробітну плату отримували 366 осіб (9,1%), 1288 учасників (32,2%) періодично заробляли мало, а 2348 (58,7%) ніколи не отримували мало грошей.

Низька зарплата підвищує ризик передчасної смерті

На частку тих, хто ніколи не отримував низьку зарплату, довелося 199 смертей на 10 тисяч людей; тих, хто періодично отримував низьку заробітну плату, — 208 смертей на 10 тисяч людей; а тих, хто постійно отримував низьку заробітну плату, – 275 смертей на 10 тисяч людей.

Таким чином, постійно низький рівень доходу корелює з підвищеним ризиком передчасної смерті та надмірною смертністю, особливо у поєднанні з нестійкою зайнятістю. Тому соціальна та економічна політика тієї усіх країн має підтримувати працівників, які мало заробляють, це може покращити показники смертності.