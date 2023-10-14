Что такое римминг и насколько он безопасен

Римминг – это вид сексуальной активности, которая предусматривает оральный контакт, и, как и любой другой метод сексуальной активности, связан с определенным риском заражения передающимися половым путем инфекциями (ИППП).

Что такое римминг

Римминг – сексуальная практика, когда кто-то использует рот и язык для стимуляции ануса, анального сфинктера и промежности партнера. Проще говоря, это разновидность орального секса. Для кого-то это может выглядеть как извращение, но есть люди, которым нравится именно такой вариант оральных ласк.

Также на тему Польза мастурбации: поможет ли самоудовлетворение преодолеть стресс

Опасность римминга

Хотя многие считают оральный секс более безопасным, чем вагинальный, это большая ошибка. Римминг не может привести к беременности, но у этой сексуальной практики есть другие риски.

Очень важно убедиться, что гигиена является приоритетом обоих партнеров. Нет никаких научных доказательств того, что такой способ гигиены как душ может снизить риск заражения. Однако сделать это поможет использование ополаскивателя для рта, вакцинации против гепатитов A и В, а также здоровая полость рта.

Следует избегать орального секса, если у одного из партнеров есть порезы, десны, кровоточащие или открытые язвы во рту или вокруг него, которые могут значительно увеличить риск заражения венерическим заболеванием.

Основные риски возникают от орального контакта с человеческими фекалиями. К заболеваниям, которые могут передаваться таким образом, относятся:

бактериальные, такие как тяжелый гастроэнтерит;

вирусные, такие как гепатит A, гепатит B, вирус папилломы человека и вирус простого герпеса;

паразиты, включая кишечные паразиты, такие как лямблиоз или глисты;

распространены ИППП, такие как сифилис, хламидиоз, гонорея.

Чтобы избежать риска заражения во время римминга, необходимо не допускать попадания жидкостей организма в рот. Для этого медицинские работники рекомендуют использовать кофферды во время выполнения. Можно самостоятельно сделать коффердам, разрезав презерватив. Однако настоящий коффердам лучше.