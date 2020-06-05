В Киеве 4 июня обнаружили 83 новых случая инфицирования коронавирусом, накануне – еще 77. Из-за большого количества больных ослаблять карантин в столице не будут. Почему цифра резко увеличилась и какова ситуация с местами в больницах – читайте дальше.

Заместитель мэра Киева Владимир Прокопов в эфире 24 канала рассказал, что сейчас сложно найти людей, которые инфицируют других. А говорить, что это происходит в транспорте или в торговых сетях – некорректно.

К слову COVID-19 в Киеве: за сутки заболели 82 человека, подтверждено рекордное количество смертей

"У нас нет пока проблемы с заполненными больницами. Чтобы места в больницах были, мы решили еще не открывать кафе и рестораны. Мы не говорим о долгой отсрочке, ведь сразу после выходных будет заседать наша комиссия и будет приниматься соответствующее решение по этому поводу", – отметил Прокопов.

По его словам, увеличение количества больных в Киеве не катастрофическое, это лишь немного выше показателей, которые были раньше.

"У нас было 30, 40, 50 случаев в день, а вчера (4 июня – 24 канал) их было 83, из которых 14 – это именно медики. А также 4 летальных случая – такой цифры еще не было никогда, но 4 это все же не 40, слава Богу. Поэтому говорить о том, что в Киеве катастрофа – нельзя", – добавил заместитель Кличко.

Справка. В целом в Украине уже в 4 963 работников медицинской сферы обнаружили COVID-19.

Карантин в Украине: основное

С 5 июня в Украине начался новый этап ослабления карантина. Правительство разрешило:

перевозки в легковых автомобилях до 5 человек включая водителя, без учета детей до 14 лет. Ограничения не распространяются на членов одной семьи;

проведение религиозных мероприятий при соблюдением дистанции не менее 1,5 метра и пребывание не более чем одного человека на 5 квадратных метрах;

внутренние перелеты;

принимать посетителей внутри заведений питания;

люди, которым более 60 лет, могут не соблюдать самоизоляции.

Кроме того, с 22 мая до 22 июня действует так называемый адаптивный (локальный) карантин. Он позволяет отдельным регионам в случае обострения эпидемиологической ситуации усиливать ограничительные меры только там, а не по всей стране.

Ослабление карантина с 5 июня / Инфографика 24 канала