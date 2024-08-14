До какого возраста можно кормить ребенка грудью

Некоторые считают, что отлучать малыша от груди пора уже в год, а для других нормально кормить грудью и до 3, 4 или 5 лет жизни ребенка. Разбираемся, что об этом говорят профильные организации

До какого возраста нужно кормить ребенка грудью

Представители Американской академии педиатрии, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и других международных организаций советуют кормить ребенка грудью до двух лет.

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Также считается нормальным кормить ребенка и дольше, пока это удобно маме и малышу. Другими словами, нельзя говорить о верхней границе нормы для прекращения грудного вскармливания. Каждая мать может самостоятельно решить, до какого возраста она хочет кормить своего ребенка грудью.

Согласно имеющимся научным данным, содержание питательных веществ в грудном молоке остается относительно постоянным и на втором году жизни ребенка.

Уровень цинка и калия уменьшается, но содержание общего белка, лактоферрина, лизоцима и иммуноглобулина А увеличивается. Это означает, что материнское молоко остается хорошим источником энергии и белка и может играть важную роль в защите ребенка от инфекций.

А поскольку в этом возрасте ребенок уже получает твердую пищу, с недостатком микроэлементов он не столкнется.

Помимо питательной ценности, длительное грудное вскармливание может принести психологическую пользу. Это отличный способ установить связь с ребенком, успокоить его и дать ощущение безопасности.

Как понять, что пора прекращать

Американская академия семейных врачей утверждает, что естественный возраст отлучения от груди – 2,5 – 7 лет.

Основным показателем может быть готовность ребенка: например, он начинает проявлять меньше интереса к груди или предпочитает другую пищу.

Важно также учитывать собственные чувства и физическое состояние. Если кормление становится обременительным или вызывает дискомфорт, это может быть сигналом, что пришло время подумать о завершении грудного вскармливания.