До якого віку можна годувати дитину грудьми

Деякі вважають, що відлучати малюка від грудей настав час вже на рік, а для інших нормально годувати грудьми і до 3, 4 або 5 років життя дитини. Розбираємось, що про це кажуть профільні організації

До якого віку потрібно годувати дитину грудьми

Представники Американської академії педіатрії, Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) та інших міжнародних організацій радять годувати дитину грудьми до двох років.

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Також вважається нормальним годувати дитину і довше, поки це зручно мамі та малюку. Іншими словами, не можна говорити про верхню межу норми для припинення грудного вигодовування. Кожна мати може самостійно вирішити, до якого віку вона хоче годувати свою дитину грудьми.

Згідно з наявними науковими даними, вміст поживних речовин у грудному молоці залишається відносно постійним і на другому році життя дитини.

Рівень цинку та калію зменшується, але вміст загального білка, лактоферину, лізоциму та імуноглобуліну А збільшується. Це означає, що материнське молоко залишається добрим джерелом енергії та білка і може відігравати важливу роль у захисті дитини від інфекцій.

А оскільки в цьому віці дитина вже отримує тверду їжу, з браком мікроелементів вона не зіткнеться.

Крім поживної цінності, тривале грудне вигодовування може принести психологічну користь. Це відмінний спосіб встановити зв'язок з дитиною, заспокоїти її та дати відчуття безпеки.

Як зрозуміти, що пора припиняти

Американська академія сімейних лікарів стверджує, що природний вік відлучення від грудей – 2,5 – 7 років.

Основним показником може бути готовність дитини: наприклад, вона починає виявляти менше інтересу до грудей або надає перевагу іншій їжі.

Важливо також враховувати власні почуття та фізичний стан. Якщо годування стає обтяжливим або викликає дискомфорт, це може бути сигналом, що настав час подумати про завершення грудного вигодовування.