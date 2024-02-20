Кому тренировки приносят больше пользы: женщинам или мужчинам

Последнее исследование, проведенное совместно американскими и китайскими учеными, указывает на то, что женщины, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, имеют меньший риск смерти от различных причин и сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с мужчинами с аналогичным уровнем физической активности.

Новое исследование физической активности

Исследователи из разных медицинских центров США и клиники Пекинского Университета Цинхуа начали изучение этого вопроса, поскольку обычно женщины не уделяют столько же времени физическим тренировкам как мужчины, но в то же время регулярная физическая активность рекомендуется для уменьшения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин.

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Ученые проанализировали данные более 400 тысяч взрослых американцев, которые принимали участие в Национальном опросном обследовании здоровья (NHIS) с 1997 по 2019 год. Участники предоставляли информацию о своей физической активности в свободное время.

Исследователи учли различные виды упражнений умеренной и высокой интенсивности, такие как быстрая ходьба, энергичные упражнения, вроде занятий на велотренажере или прыжков, а также силовые тренировки, включая занятия с весом.

Авторы сравнили информацию о частоте, продолжительность, интенсивность и тип тренировок у мужчин и женщин. Используя методы статистического анализа, они установили связь между этими показателями и уровнем смертности от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний в указанный период.

Женщины имеют больше пользы от физических нагрузок

В течение более 20 лет наблюдений было зарегистрировано 39 935 смертей от всех причин, включая 11 670 смертей от болезней сердца. Женщины и мужчины, которые регулярно занимались спортом в свободное время, имели риск смерти на 24 и 15% ниже соответственно, чем у тех, кто не занимался физическими упражнениями.

300 минут (или пять часов) тренировок умеренной или высокой интенсивности в неделю позволяли снизить риск смерти от всех причин у мужчин на 18%. Женщины достигали такого же положительного эффекта, занимаясь вдвое меньше – около 140 минут в неделю. При суммарной продолжительности тренировок в пять часов риск смерти от всех причин у женщин снижался на 24%.

Относительно риска смерти от болезней сердца ученые обнаружили похожие корреляции, которые зависят от пола. Сравнение преимуществ от интенсивных аэробных тренировок и силовых упражнений также показало, что женщины имеют больше выгоды, достигая аналогичного с мужчинами уровня пользы за короткую физическую активность.

Однако, только 33% женщин и 43% мужчин в исследовании выполняли рекомендованную норму по еженедельной аэробной физнагрузке.