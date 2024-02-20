Кому тренування приносять більше користі: жінкам чи чоловікам

Останнє дослідження, проведене спільно американськими та китайськими вченими, вказує на те, що жінки, які регулярно займаються фізичними вправами, мають менший ризик смерті від різних причин і серцево-судинних захворювань порівняно з чоловіками з аналогічним рівнем фізичної активності.

Нове дослідження фізичної активності

Дослідники з різних медичних центрів США та клініки Пекінського Університету Цинхуа почали вивчення цього питання, оскільки зазвичай жінки не приділяють стільки ж часу фізичним тренуванням як чоловіки, але водночас регулярна фізична активність рекомендується для зменшення ризику смерті від серцево-судинних захворювань та інших причин.

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Вчені проаналізували дані понад 400 тисяч дорослих американців, які брали участь у Національному опитувальному обстеженні здоров'я (NHIS) з 1997 до 2019 року. Учасники надавали інформацію про свою фізичну активність у вільний час.

Дослідники врахували різні види вправ помірної та високої інтенсивності, такі як швидка ходьба, енергійні вправи, на зразок занять на велотренажері або стрибків, а також силові тренування, включаючи заняття з вагою.

Автори порівняли інформацію про частоту, тривалість, інтенсивність і тип тренувань у чоловіків і жінок. Використовуючи методи статистичного аналізу, вони встановили зв'язок між цими показниками та рівнем смертності від усіх причин та серцево-судинних захворювань у зазначений період.

Жінки мають більше користі від фізичних навантажень

Протягом понад 20 років спостережень було зареєстровано 39 935 смертей від усіх причин, включаючи 11 670 смертей від хвороб серця. Жінки та чоловіки, які регулярно займалися спортом у вільний час, мали ризик смерті на 24 та 15% нижчий відповідно, ніж у тих, хто не займався фізичними вправами.

300 хвилин (або п'ять годин) тренувань помірної чи високої інтенсивності на тиждень дозволяли знизити ризик смерті від усіх причин у чоловіків на 18%. Жінки досягали такого ж позитивного ефекту, займаючись удвічі менше – близько 140 хвилин на тиждень. При сумарній тривалості тренувань у п'ять годин ризик смерті від усіх причин у жінок знижувався на 24%.

Щодо ризику смерті від хвороб серця вчені виявили схожі кореляції, які залежать від статі. Порівняння переваг від інтенсивних аеробних тренувань та силових вправ також показало, що жінки мають більше вигоди, досягаючи аналогічного з чоловіками рівня користі за коротшу фізичну активність.

Проте, лише 33% жінок і 43% чоловіків у дослідженні виконували рекомендовану норму щодо щотижневого аеробного фізнавантаження.