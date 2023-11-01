Умер мужчина, которому недавно пересадили сердце свиньи

В США умер мужчина, которому провели дуру в истории медицины пересадку свиного сердца. Это произошло спустя почти шесть недель после проведенной операции.

Лоуренс Фосетт, 58 лет, получил модифицированное свиное сердце 20 сентября. Эта инновационная трансплантация стала последней надеждой для мужчины, который оказался на финальной стадии сердечной недостаточности и не мог пройти традиционную трансплантацию из-за сопутствующих заболеваний.

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Муж прожил 6 недель

После операции в течение первого месяца мужчина не проявил никаких признаков отторжения нового органа и активно восстанавливался, занимаясь физиотерапией и пытался вернуться к активному образу жизни.

Однако несколько дней перед трагическим событием у Лоуренса Фосетта стали появляться признаки отторжения пересаженного сердца, что привело к его неожиданной смерти.

Он знал, что его время с нами ограничено, и это был его последний шанс сделать что-то для других. Он никогда не мог представить, что проживет с этим так долго и предоставит столько данных для программы ксенотрансплантации.

– рассказала Энн Фосетт, жена Лоуренса.

Важный опыт

Медики планируют провести тщательный анализ результатов операции, основываясь на опыте Лоуренса Фосетта, с целью определить и избежать возможных осложнений в будущих ксенотрансплантациях.

"Мистер Фосетт выразил свое последнее желание: максимально использовать этот опыт для того, чтобы предоставить другим людям шанс на новое сердце, когда другие варианты трансплантации невозможны", – подчеркнул. Бартли Гриффит, ведущий хирург Медицинского центра Университета Мэриленда

Пересадка органов от свиней

Это уже второй случай ксенотрансплантации, который стал возможным благодаря модифицированному свиному сердцу, проведенному в этом медицинском заведении. Первую успешную операцию этого типа врачи выполнили в 2022 году на пациенте Дэвиде Беннетти, прожившем еще два месяца после трансплантации.

Попытки трансплантации органов от животного к человеку были неудачны в течение многих лет, поскольку иммунная система людей сразу боролась с чужеродной тканью. Поэтому ученые снова пытаются использовать генетически модифицированные свиньи, чтобы сделать их органы более похожими на человеческие.