Помер чоловік, якому нещодавно пересадили серце свині

В США помер чоловік, якому провели дуру в історії медицини пересадку свинячого серця. Це відбулося майже через шість тижнів після проведеної операції.

Лоуренс Фосетт, 58 років, отримав модифіковане свиняче серце 20 вересня. Ця інноваційна трансплантація стала останньою надією для чоловіка, який опинився на фінальній стадії серцевої недостатності і не міг пройти традиційну трансплантацію через супутні захворювання.

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Чоловік прожив 6 тижнів

Після операції протягом першого місяця чоловік не проявив жодних ознак відторгнення нового органу і активно відновлювався, займаючись фізіотерапією та намагався повернутися до активного способу життя.

Проте, декілька днів перед трагічною подією, у Лоуренса Фосетта почали з'являтися ознаки відторгнення пересадженого серця, що призвело до його неочікуваної смерті.

Він знав, що його час з нами обмежений, і це був його останній шанс зробити щось для інших. Він ніколи не міг уявити, що проживе з цим так довго, та надасть стільки даних для програми ксенотрансплантації,

– розповіла Енн Фосетт, дружина Лоуренса.

Важливий досвід

Медики планують провести ретельний аналіз результатів операції, спираючись на досвід Лоуренса Фосетта, з метою визначити та уникнути можливих ускладнень у майбутніх ксенотрансплантаціях.

"Містер Фосетт висловив своє останнє бажання: максимально використати цей досвід для того, щоб надати іншим людям шанс на нове серце, коли інші варіанти трансплантації не є можливими", – підкреслив Бартлі Гріффіт, провідний хірург Медичного центру Університету Мериленда.

Пересадка органів від свиней

Це вже другий випадок ксенотрансплантації, який став можливим завдяки модифікованому свинячому серцю, проведений в цьому медичному закладі. Першу успішну операцію цього типу лікарі виконали у 2022 році на пацієнті Девіді Беннетті, який прожив ще два місяці після трансплантації.

Спроби трансплантації органів від тварини до людини були невдалими протягом багатьох років, оскільки імунна система людей одразу боролася з чужорідну тканину. Тому вчені знову намагаються використовувати генетично модифікованих свиней, щоб зробити їхні органи більш схожими на людські.