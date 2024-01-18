Как происходит реабилитация военных после остеопротезирования: объяснение ортопеда

В прошлом году в Украине состоялись первые операции по новейшей методике восстановления конечностей под названием остеоинтеграция. На сегодняшний день в нашей стране эту операцию прошли 17 военных. Эта методика предполагает установку металлического имплантата в остаток кости конечности, а уже к нему крепление протеза с помощью специального переходника.

Методика требует оперативного вмешательства, а иногда даже двух этапов вмешательства, но при этом имеет ряд преимуществ, об этом 24 Канала рассказал украинский хирург ортопед и руководитель Центра сложного протезирования, остеоинтеграции и бионики Александр Галузинский.

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Преимущества остеопротезирования

Основное преимущество – отсутствие трения и травмирования кожи о протезе и большей функциональности самого остеоинтегративного протеза. В мире подобные операции начали производиться с 1990 года в Швеции, США и Австралии, в нашей стране в 2023 году они были сделаны впервые.

15 оперативных вмешательств наших военных провели отечественные хирурги-ортопеды вместе с западными специалистами, а в этом году уже две подобные операции выполнили самостоятельно.

Александр Галузинский “Сегодня наши ветераны с короткими ампутационными культями бедра или плеча, потерявшие конечности, проходят реабилитацию и подготовку к протезированию. Все они уже прошли двухэтапную остеоинтеграцию в апреле и октябре прошлого года. Сейчас бойцы проходят реабилитацию, интенсивно занимаются с реабилитологами, чтобы тренировать кость, в которую вживлен титановый имплантат”.

Реабилитация военных

Николай, который родом из Винницкой области занимается с реабилитологом уже три недели. Защищать Украину он ушел с первых дней полномасштабного вторжения. Во время обстрела оборонительных позиций в Донецкой области от танкового выстрела получил ранение – огнестрельное поражение левого бедра с переломом бедренной кости, высокая ампутация.

Во время минометных и танковых обстрелов снаряд залетел ко мне в окоп и разорвался. Больше всего пострадала именно левая концовка. Я уже пытался пользоваться обычным протезом, но при моей ампутации это очень тяжело и неудобно – именно поэтому я и решился на установку титанового имплантата в кость. Надеюсь, что протез, который будет крепиться к нему, будет значительно удобнее,

– рассказал Николай.

Николай мечтает о восстановлении и возвращении в родную деревню в свою большую семью – жену и троих детей. Сегодня в зале он пользуется тренировочным протезом, на котором ему нужно стоять минимум час в сутки. Врачи говорят, что в процессе восстановления и подготовки к использованию импланта главное – не спешить и соблюдать протокол реабилитации.

Александр Галузинский “Пациенты во время реабилитации нуждаются в особом внимании врачей и реабилитологов. Нужно прислушиваться к их пожеланиям и учитывать характер болевых ощущений. Срок реабилитации зависит от веса пациента и может занять от двух до шести месяцев. Сами военные должны доверять врачам и реабилитологам».

Тренируется в реабилитационном центре и Александр Зозуляк, потерявший руку во время боевых действий под Дебальцево в 2015 году. Сегодня он проходит реабилитацию, где с помощью специального устройства каждый день увеличивая нагрузку тренирующей мышцы руки, чтобы быть готовым пользоваться остеоинтегративным протезом.



Реабилитация военных после остеопротезирования / Фото 24 Канал

В 2018 году на соревнованиях в Австралии Александр занял второе место по стрельбе из лука, в этом году стал чемпионом по этому виду спорта. Сегодня спортсмен и ветеран занимаюсь еще тренерской деятельностью и мечтает о медалях на новых соревнованиях.

До проведения остеоинтеграции у меня был опыт пользования обычным протезом еще в 2015 году. Это был классический протез верхней конечности – с куксоприемником и крепежом. При коротких культях плеча протез выглядит как панцирь. Такой протез довольно тяжелый и неудобный, у него есть определенные ограничения, чтобы стрелять из лука или ездить на велосипеде. Он дает неприятные ощущения для кожи – она под протезом принимает и травмируется, поэтому я решился на остеоинтергарцию,

– объяснил ветеран Александр Зозуляк,

Врачи объясняют, что при остеоинтегративном подходе к протезированию освобождается плечевой сустав и человек может его полноценно использовать, а протез будет крепиться напрямую к кости.

Александр Галузинский При остеоинтергарции появятся лучшая управляемость, ведь протез крепится непосредственно к кости. Также появится костно-суставное ощущение, при котором нагрузка идет непосредственно на кость. Благодаря чему пациент лучше чувствует поверхность и чувствует себя увереннее при ходьбе и движениях”.

Развитие остеопротезирования в Украине

Сегодня подобные операции производятся на базе Центра сложного протезирования остеоинтеграции и бионики в Киеве. Также активно развивается подобный центр во Львове, где Рикард Бранемарк должен провести несколько операций.

Идет работа над тем, чтобы сделать обучающий центр в Киеве, куда врачи со всей Украины смогут приезжать и учиться выполнять подобные операции. Главным вопросом для более широкого внедрения остеинтегративного метода протезирования конечностей остается наличие финансирования.