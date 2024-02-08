Кто тяжелее переживает развод после длительного брака: женщины или мужчины

Международная группа ученых выполнила большое долгосрочное исследование и установила, что старшие женщины часто тяжелее переживают разрыв с партнером или его смерть по сравнению с мужчинами.

"Серые" разводы – это демографическое явление, характеризующееся ростом количества разводов людей старше 50 лет, проживших в долгом браке. Ответы на вопросы, связанные с этим типом разводов и разрывов отношений, искали ученые из Германии, Китая и Финляндии.

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Новое исследование разводов

Чтобы оценить, как люди справляются с потерей долгосрочных отношений в результате развода или смерти партнера, ученые отследили, как менялся прием антидепрессантов за четыре года до и после потери. Для исследования использовались данные реестра Финляндии за период с 1996 по 2018 год, о 228 644 человек в возрасте от 50 до 70 лет.

Было установлено, что 85 031 (37%) из них столкнулись со смертью мужа, 75 009 (33%) были разведены, а еще 68 604 (30%) перестали жить вместе после долгой внебрачной связи. Позже, в среднем через два – три года, 53 460 человек начали новые отношения. В большинстве случаев это были мужчины, которые ранее не были официально женаты со своими партнерами или потеряли их из-за смерти. Очевидных половых различий при повторном вступлении в отношения после обычного развода ученые не обнаружили.

Мужчины легче переживают потерю партнера

Как мужчины, так и женщины, которые столкнулись с разрывом (из-за смерти или окончания отношений), увеличили использование антидепрессантов за период от 1 до 4 лет до этого события. В случае развода мужчины снизили прием лекарств примерно на 5% в течение 3 месяцев до и после того, как этот период наступил, в то время, как у женщин прием медикаментов за аналогичный период увеличился почти на 7%.

Разрыв пар, которые не состояли в официальном браке, привел к тому, что мужчины стали чаще (примерно на 3%) принимать медикаменты, а женщины – на 6. Смерть партнера имела меньшее влияние на мужчин: прием медикаментов у них увеличился на 4,5%, у женщин – на 5,6. В дальнейшем использование антидепрессантов у обоих полов уменьшилось, но все еще оставалось выше, чем раньше.

Женщины, пережившие разрыв, увеличили потребление препаратов на 6% в течение 4 лет до этого, тогда как у мужчин прием таких лекарств за аналогичный период увеличился лишь на 3%. В течение года у мужчин потребление антидепрессантов вернулось к уровню, который был за 12 месяцев до разрыва, и оставалось таким в дальнейшем.

У женщин картина была иной: сразу после разрыва они снизили прием препаратов, но с первого года после этого события повысили его. Начало новых отношений немного снизило прием антидепрессантов у обоих полов, однако этот эффект был временным.