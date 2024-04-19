Действительно ли соки такие полезные: опровергаем 5 самых распространенных мифов

Считается, что свежие соки - это самый короткий путь к здоровью и тонкой талии. Разбираем популярные мифы о фрешах и объясняем, почему лучше есть, а не пить.

Миф 1. Сок полезнее фруктов

В отличие от соков, фрукты содержат клетчатку, которая теряется при приготовлении сока. Ценные пищевые волокна остаются в соковыжималке. Клетчатка очищает организм и налаживает работу кишечника.

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Поэтому параллельно с соками нужно есть достаточное количество фруктов. Ежедневно рекомендуют выпивать не более 150 мл фруктового сока, потому что высвобождаются сахара, которые могут навредить здоровью зубов и эмали.

Миф 2. Сок поможет похудеть

В международных рекомендациях допускают пить фреш лучше с едой и поощряют есть фрукты, но не рекомендуют соковую диету для снижения веса, поскольку она несбалансирована.

Миф 3. Сок нужен для детоксикации

Нет никаких доказательств того, что организм нуждается в детоксикации. Печень, почки и толстая кишка способны самостоятельно удалять токсины. Соки для детоксикации могут замедлить метаболизм, потому что в них нет белка или жира.

Медленный метаболизм может фактически заставить набрать вес, как только восстановится обычное питание. Детоксикация соками также может привести к проблемам с сахаром в крови, сильной диареи, тошноты и усталости, поэтому такой метод не рекомендуется врачами и диетологами.

Миф 4. Вместо сока лучше пить смузи

Из-за комбинации различных ингредиентов смузи могут быть калорийны. В смузи лучше избегать фруктовых и молочных йогуртов, которые могут содержать фруктовые сиропы, сахар или искусственные подсластители с большим количеством глюкозы.

В качестве альтернативы смузи, рекомендуют смешивание сока с частицами фруктов. Этот напиток содержит больше полезных фитонутриентов и клетчатки. Пищевые волокна помогут чувствовать себя сытым. Соки и смузи лучше пить во время еды, а не как перекус между приемами пищи, чтобы уменьшить риск разрушения зубов.

Миф 5. Сок безопасен

Если делать фреш дома, лучше готовить его каждый раз свежим и пить сразу после приготовления. Долгое хранение в холодильнике может привести к росту бактерий и вызвать пищевое отравление.