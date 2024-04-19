Чи справді соки такі корисні: спростовуємо 5 найпоширеніших міфів

Вважається, що свіжі соки – це найкоротший шлях до здоров'я і тонкої талії. Розбираємо популярні міфи про фреші і пояснюємо, чому краще їсти, а не пити.

Міф 1. Сік корисніший за фрукти

На відміну від соків, фрукти містять клітковину, яка втрачається при приготуванні соку. Цінні харчові волокна залишаються в соковичавлювачі. Клітковина очищає організм та налагоджує роботу кишківника.

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Тому паралельно із соками потрібно їсти достатню кількість фруктів. Щодня рекомендують випивати не більше 150 мл фруктового соку, тому що вивільняються цукри, які можуть нашкодити здоров'ю зубів та емалі.

Міф 2. Сік допоможе схуднути

У міжнародних рекомендаціях допускають пити фреш краще з їжею та заохочують їсти фрукти, але не рекомендують сокову дієту для зниження ваги, оскільки вона незбалансована.

Міф 3. Сік потрібний для детоксикації

Немає жодних доказів того, що організм потребує детоксикації. Печінка, нирки та товста кишка здатні самостійно видаляти токсини. Соки для детоксикації можуть уповільнити метаболізм, тому що в них немає білка чи жиру.

Повільніший метаболізм може фактично змусити набрати вагу, щойно відновиться звичайне харчування. Детоксикація соками також може призвести до проблем із цукром у крові, сильної діареї, нудоти та втоми, тому такий метод не рекомендується лікарями та дієтологами.

Міф 4. Замість соку краще пити смузі

Через комбінацію різних інгредієнтів смузі можуть бути калорійні. У смузі краще уникати фруктових та молочних йогуртів, які можуть містити фруктові сиропи, цукор чи штучні підсолоджувачі з великою кількістю глюкози.

Як альтернативу смузі, рекомендують змішування соку з частинками фруктів. Цей напій містить більше корисних фітонутрієнтів та клітковини. Харчові волокна допоможуть почуватися ситим. Соки та смузі краще пити під час їжі, а не як перекус між прийманням їжі, щоб зменшити ризик руйнування зубів.

Міф 5. Сік безпечний

Якщо робити фреш вдома, краще готувати його щоразу свіжим і пити відразу після приготування. Довге зберігання у холодильнику може призвести до росту бактерій та викликати харчове отруєння.