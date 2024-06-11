Как размер члена связан с желанием мужчины владеть оружием: результаты исследования

Группа социологов из Соединенных Штатов впервые исследовала, влияет ли размер полового члена и его восприятие на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие.

Существует стереотип, что мужчины, которые недовольны размером своего полового органа, пытаются компенсировать этот недостаток, покупая дорогие автомобили или, например, штурмовые винтовки.

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Новое исследование размера мужского члена

Ученые с социологического факультета Техасского университета в Сан-Антонио, из колледжа медсестер и медицинских наук при Техасском университете A&M в городе Колледж-Стейшен, а также из Университета штата Флорида решили проверить, действительно ли существует связь между размером пениса и владением оружием.

Ожидаемая связь между недовольством размером пениса и большей вероятностью покупки оружия следует из того, что мы называем "психосексуальной теорией владения оружием",

– объяснили исследователи.

Поскольку до сих пор только в одном исследовании касались "психосексуальной теории владения оружием", социологи решили проанализировать данные 1840 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, чтобы непосредственно изучить связь между недовольством размером пениса и владением оружием в Соединенных Штатах.

Участники отвечали на несколько вопросов: "Владеете ли вы лично каким-либо огнестрельным оружием?", "Владеете ли вы каким-либо полуавтоматическим или полностью автоматическим оружием?", "Сколько пистолетов или другого огнестрельного оружия у вас есть?".

Кроме того, мужчины оценивали удовлетворенность или неудовлетворенность сексуальной жизнью и размером пениса в состоянии эрекции (по шкале от одного до семи), общее психическое здоровье, мужественность и рассказывали об опыте увеличения органа – например, с помощью помп, грузов, кремов, различных пищевых добавок, операций. Респонденты также называли количество сексуальных партнеров за последний год, свой рост и вес (индекс массы тела).

Стереотип не подтвердился

В результате оказалось, что 43% (791) мужчин владели огнестрельным оружием, а у 11% (202) из них была винтовка. В основном респонденты, особенно те, страдающие ожирением, были недовольны размером своего полового члена и его внешним видом, но только 7% (129) сообщили, что пытались его увеличить. О неудовлетворенности сексуальной жизнью заявили 30% (552) участников опроса. В среднем каждый имел по одному партнеру за последний год.

Вероятность того, что человек имел дома оружие (любой пистолет или винтовку военного стиля), была ниже у мужчин, которые были более недовольны размером своего пениса. Фактически каждая дополнительная единица в оценке неудовлетворенности снижала вероятность владения любым оружием на 11%, а именно винтовкой – на 20%, – отметили авторы статьи.

При этом никакой связи между попытками увеличить половой орган и владением оружием они не обнаружили. Размер пениса, возраст, сексуальная ориентация, район проживания и самооценка мужественности также не коррелировали между собой.

Однако у молодых мужчин (18 – 29 лет) связь между неудовлетворенностью своим половым членом и вероятностью покупки оружия была более выраженной, чем у участников старше 60 лет. В случае пожилых она вообще оказалась практически нулевой.