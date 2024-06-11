Як розмір члена повʼязаний з бажанням чоловіка володіти зброєю: результати дослідження

Група соціологів зі Сполучених Штатів вперше дослідила, чи впливає розмір статевого члена та його сприйняття на ймовірність того, що чоловік буде зберігати вдома вогнепальну зброю.

Існує стереотип, що чоловіки, які незадоволені розміром свого статевого органу, намагаються компенсувати цей недолік, купуючи дорогі автомобілі або, наприклад, штурмові гвинтівки.

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Нове дослідження розміру чоловічого члена

Вчені з соціологічного факультету Техаського університету в Сан-Антоніо, з коледжу медсестер і медичних наук при Техаському університеті A&M у місті Колледж-Стейшен, а також з Університету штату Флорида вирішили перевірити, чи дійсно існує зв'язок між розміром пеніса та володінням зброєю.

Очікуваний зв'язок між незадоволенням розміром пеніса та більшою ймовірністю купівлі зброї випливає з того, що ми називаємо "психосексуальною теорією володіння зброєю",

– пояснили дослідники.

Оскільки до цього часу лише в одному дослідженні торкалися "психосексуальної теорії володіння зброєю", соціологи вирішили проаналізувати дані 1840 чоловіків віком від 18 до 95 років, щоб безпосередньо вивчити зв'язок між незадоволенням розміром пеніса та володінням зброєю в Сполучених Штатах.

Учасники відповідали на кілька питань: "Чи володієте ви особисто будь-якою вогнепальною зброєю?", "Чи володієте ви будь-якою напівавтоматичною або повністю автоматичною зброєю?", "Скільки пістолетів або іншої вогнепальної зброї у вас є?".

Крім того, чоловіки оцінювали задоволеність або незадоволеність сексуальним життям та розміром пеніса в стані ерекції (за шкалою від одного до семи), загальне психічне здоров'я, чоловічість і розповідали про досвід збільшення органу – наприклад, за допомогою помп, вантажів, кремів, різних харчових добавок, операцій. Респонденти також називали кількість сексуальних партнерів за останній рік, свій зріст і вагу (індекс маси тіла).

Стереотип не підтвердився

В результаті виявилося, що 43% (791) чоловіків володіли вогнепальною зброєю, а у 11% (202) з них була гвинтівка. Здебільшого респонденти, особливо ті, що страждають на ожиріння, були незадоволені розміром свого статевого члена та його зовнішнім виглядом, але лише 7% (129) повідомили, що намагалися його збільшити. Про незадоволеність сексуальним життям заявили 30% (552) учасників опитування. В середньому кожен мав по одному партнеру за останній рік.

Ймовірність того, що людина мала вдома зброю (будь-який пістолет або гвинтівку військового стилю), була нижчою у чоловіків, які були більш незадоволені розміром свого пеніса. Фактично кожна додаткова одиниця в оцінці незадоволеності знижувала ймовірність володіння будь-якою зброєю на 11%, а саме гвинтівкою – на 20%, – зазначили автори статті.

Водночас жодного зв'язку між спробами збільшити статевий орган і володінням зброєю вони не виявили. Розмір пеніса, вік, сексуальна орієнтація, район проживання та самооцінка чоловічості також не корелювали між собою.

Однак у молодих чоловіків (18 – 29 років) зв'язок між незадоволенням своїм статевим членом і ймовірністю купівлі зброї була більш вираженою, ніж в учасників старше 60 років. У випадку літніх вона взагалі виявилася практично нульовою.