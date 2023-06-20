Вегетарианство и веганство: как это влияет на детей

В исследовании приводятся новые данные по малоизученному вопросу: как влияют на здоровье детей диеты с преобладанием растительной пищи.

В последние годы увеличился интерес к диетам с преобладанием растительной пищи. Одна из причин, по которым люди переходят на вегетарианскую или веганскую диету – забота о своем здоровье и экологии. Многие руководства по питанию содержат рекомендации употреблять как можно больше пищи растительного происхождения.

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Эффекты растительных диет изучены преимущественно для взрослых людей. Известно, что вегетарианство и веганство снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, но увеличивают вероятность переломов, поскольку растительная пища содержит мало кальция. Однако какое побочное действие на детей может оказать отказ от целых групп продуктов из рациона, известно недостаточно.

Новое исследование питания

В новом исследовании приняли участие 187 здоровых детей от 5 до 10 лет. 60 из них были вегетарианцами, 50 – веганами, 70 ели все виды пищи (контрольная группа). Все они соблюдали указанные диеты более одного года. Для уточнения характера питания в течение двух недель родители подробно записывали, что едят дети.

Польза веганской диеты для детей

Исследование показало, что у детей, которые ели только растительную пищу, значительно лучшие показатели сердечно-сосудистого здоровья (масса тела, уровень липидов и глюкозы в крови и другие). В частности, веганская диета была связана с понижением уровня липопротеинов низкой плотности (плохого холестерина) в крови на 25% по сравнению с показателями мясоедов.

В то же время, неожиданно для ученых, у детей, которые были на вегетарианской диете, профиль сердечно-сосудистого здоровья был близок к показателям детей, которые ели все виды пищи. По сравнению с веганами у них в крови был более высокий уровень глюкозы натощак, липопротеинов низкой плотности и триглицеридов.

Сначала мы удивились такому профилю сердечно-сосудистого здоровья у детей-вегетарианцев, но данные об их диете показали, что они ели обработанные вегетарианские продукты, в которых уровень клетчатки и сахара не так здоров, как в рационе веганов. Мы видим, что просто есть растительную пищу недостаточно, мы все еще должны выбирать здоровые продукты,

– сказала Малоржата Десмонд, соавтор исследования.

Недостатки веганской диеты для детей

Дети-веганы были в среднем на 3 сантиметра ниже, чем дети с другими типами питания, им чаще не хватало витамина В12, содержание минералов в их костях было на 4 – 6% ниже.

Ученые отмечают, что в веганской диете меньше витаминов В12 и D, а также кальция. Это может объяснить выявленные особенности их развития. Однако авторы исследования считают, что эти недостатки можно компенсировать рациональным применением пищевых добавок с этими веществами.

Авторы пишут, что сейчас неизвестно, сохранятся ли описанные проблемы (дефицит витаминов, меньшая минеральная плотность костей и низкий рост) во взрослом возрасте и будут ли они влиять на здоровье в будущем.