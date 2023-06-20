Вегетаріанство та веганство: як це впливає на дітей

У дослідженні наводяться нові дані щодо маловивченого питання: як впливають на здоров'я дітей дієти з величезним переважанням рослинної їжі.

В останні роки збільшився інтерес до дієт з переважанням рослинної їжі. Одна з причин, через які люди переходять на вегетаріанську чи веганську дієту – турбота про своє здоров'я та екологію. Багато посібників з харчування містять рекомендації вживати якомога більше їжі рослинного походження.

Також на тему Руйнує нашу ДНК: вчені змогли пояснити, як смажене м'ясо може викликати рак

Ефекти рослинних дієт вивчені переважно для дорослих людей. Відомо, що вегетаріанство та веганство знижують ризик серцево-судинних хвороб, але збільшують ймовірність переломів, оскільки рослинна їжа містить мало кальцію. Проте яку побічну дію на дітей може мати відмова від цілих груп продуктів із раціону, відомо недостатньо.

Нове дослідження харчування

У новому дослідженні взяли участь 187 здорових дітей віком від 5 до 10 років. 60 із них були вегетаріанцями, 50 – веганами, 70 їли всі види їжі (контрольна група). Всі вони дотримувалися вказаних дієт більше одного року. Для уточнення характеру харчування протягом двох тижнів батьки докладно записували, що їдять діти.

Користь веганської дієти для дітей

Дослідження показало, що у дітей, які їли лише рослинну їжу, були значно кращі показники серцево-судинного здоров'я (маса тіла, рівень ліпідів та глюкози у крові та інші). Зокрема, веганська дієта була пов'язана зі зниженням рівня ліпопротеїнів низької щільності (поганого холестерину) в крові на 25% порівняно з показниками м'ясоїдів.

Водночас несподівано для вчених, у дітей, які були на вегетаріанській дієті, профіль серцево-судинного здоров'я був близьким до показників дітей, які їли всі види їжі. У порівнянні з веганами у них у крові був вищий рівень глюкози натще, ліпопротеїнів низької щільності та тригліцеридів.

Спочатку ми здивувалися такому профілю серцево-судинного здоров'я у дітей-вегетаріанців, але дані про їхню дієту показали, що вони їли оброблені вегетаріанські продукти, в яких рівень клітковини та цукру не такий здоровий, як у раціоні веганів. Ми бачимо, що просто їсти рослинну їжу недостатньо, ми все ще маємо вибирати здорові продукти,

– сказала Малоржата Десмонд, співавторка дослідження.

Недоліки веганської дієти для дітей

Діти-вегани були в середньому на 3 сантиметри нижчі, ніж діти з іншими типами харчування, їм частіше не вистачало вітаміну В12, вміст мінералів у їхніх кістках був на 4 – 6% нижчим.

Вчені відзначають, що у веганській дієті менше вітамінів В12 та D, а також кальцію. Це може пояснити виявлені особливості їхнього розвитку. Однак автори дослідження вважають, що ці недоліки можна компенсувати за допомогою раціонального застосування харчових добавок із цими речовинами.

Автори пишуть, що зараз невідомо, чи збережуться описані проблеми (дефіцит вітамінів, менша мінеральна щільність кісток та низький ріст) у дорослому віці і чи впливатимуть вони на здоров'я в майбутньому.