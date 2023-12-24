Какие растения могут улучшить состояние кожи: только подтвержденные данные

Уход за кожей превратился в новый раздел науки. Но некоторые люди не доверяют "химии" и продолжают использовать только натуральную, растительную косметику. Объясняем, есть ли в этом смысл.

Лекарственными называют растения, обладающие лечебными свойствами. К примеру, заживляют раны, успокаивают раздражение или снимают воспаление.

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Какие растения действительно могут помочь

В растениях действительно есть вещества, которые называют фитомолекулами. При контакте с кожей они могут повлиять на ее состояние и внешний вид. В некоторых случаях это действительно работает на пользу.

Алоэ – одно из тех растений, эффективность которого проверена исследованиями. Врачи считают гель с алоэ полезным средством в лечении ожогов легкой степени.

Чайное дерево – из него получают эфирное масло, которое наносят на лицо точечно, чтобы избавиться от прыщей. Говорят, оно снимает воспаление из-за антибактериальных свойств. Это правда.

Центела азиатская – экстракт растения заживляет раны и ингибирует воспаление. Как известно, средства с центелой не вызывают раздражения на коже. Вещества в растении стимулируют клетки кожи делиться.

Стоит ли зацикливаться на натуральной косметике

Все в этом мире состоит из химических веществ. Поэтому технически невозможно одну косметику называть натуральной или органической, а о другой говорить "там сама химия!"

Однако в производстве косметики действительно есть понятие натуральной и органической косметики. Что до нее относить зависит от стандартов, принятых в стране.

И чтобы люди пользовались косметикой по уходу и видели результат, лучше, чтобы продукты создавались в лаборатории. Там синтезируют вещества, которые не навредят коже, максимум вызывают раздражение на чувствительной. Но это будет проверено – в культуре клеток, животных или людях.

Поэтому лучше купить алоэ в виде готового геля, а не пытаться извлечь экстракт, вооружившись мачете. Так безопаснее и лучше для кожи.