Які рослини справді можуть покращити стан шкіри: лише підтверджені дані

Догляд за шкірою перетворився в новий розділ науки. Але деякі люди не довіряють "хімії" і продовжують використовувати лише натуральну, рослинну косметику. Пояснюємо, чи є в цьому сенс.

Лікарськими називають рослини, які мають лікувальні властивості. Наприклад, загоюють рани, заспокоюють роздратування або знімають запалення.

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Які рослини справді можуть допомогти

У рослинах і справді є речовини, які називають фітомолекулами. При контакті зі шкірою вони можуть вплинути на її стан та зовнішній вигляд. У деяких випадках це справді працює на користь.

Алое – одна з тих рослин, ефективність якої перевірена дослідженнями. Лікарі вважають гель з алое корисним засобом у лікуванні опіків легкого ступеня.

Чайне дерево – з нього отримують ефірну олію, яку наносять на обличчя точково, щоб позбутися прищів. Говорять, воно знімає запалення через антибактеріальні властивості. Це правда.

Центела азійська – екстракт рослини загоює рани та пригнічує запалення. Як відомо, засоби з центелою не викликають подразнення на шкірі. Речовини у рослині стимулюють клітини шкіри ділитися.

Чи варто зациклюватись на натуральній косметиці

Все у цьому світі складається з хімічних речовин. Тому технічно неможливо одну косметику називати натуральною чи органічною, а про іншу говорити "там сама хімія!.

Однак у виробництві косметики й справді є поняття натуральної та органічної косметики. Що до неї відносити залежить від стандартів, прийнятих у країні.

І щоб люди користувалися косметикою догляду і бачили результат, краще, щоб продукти створювалися в лабораторії. Там синтезують речовини, які не нашкодять шкірі, максимум – викликають подразнення на чутливій. Але це буде перевірено – у культурі клітин, на тваринах чи людях.

Тому краще купити алое у вигляді готового гелю, а не намагатися добути екстракт, озброївшись мачете. Так безпечніше та краще для шкіри.