Не поступайте так: самые распространенные ошибки во время орального секса с мужчиной

Прежде всего, нужно позаботиться о безопасности. Если вы с партнером не сдавали анализы, лучше использовать презерватив. Кроме ИППП, есть также заболевания ротовой полости, с которыми оральным сексом без презервативов лучше не заниматься.

Перед минетом лучше ознакомиться с мужской анатомией: какая часть пениса чувствительнее, а какая меньше. Так вам будет проще понять, где ласкать партнера и что делать.

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Что может испортить впечатление

Игнорирование сигналов организма

Некоторые техники минета могут вызвать рвотный рефлекс. Не следует игнорировать эти сигналы. Так организм пробует показать, что ему дискомфортно. Рефлекс необходим нашему организму и не следует убивать его специальными тренировками.

Помните, что секс должен доставлять удовольствие обоим и не нужно насильно заставлять себя делать то, что не нравится.

Грубость

Пенис – это довольно уязвимая и хрупкая часть тела. Не стоит делать резкие движения, чтобы не совершить больно партнеру.

Следует попросить мужчину не пытаться регулировать процесс, если вы это не обсудили заранее. Например, контролировать руками движения вашей головы так можно навредить обоим.

Отметьте стоп-слово

Стоп-слова или стоп-жесты нужны, чтобы сразу остановить процесс, если что-то пошло не так. Во время орального секса лучше использовать стоп-жест, потому что во время минета неудобно разговаривать. Можно, например, похлопать партнера по бедру.