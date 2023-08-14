Не робіть так: найпоширеніші помилки під час орального сексу з чоловіком

Насамперед потрібно подбати про безпеку. Якщо ви з партнером не здавали аналізи, бажано використати презерватив. Крім ІПСШ, є також захворювання ротової порожнини, з якими оральним сексом без презервативів краще не займатися.

Перед мінетом краще ознайомитися з чоловічою анатомією: яка частина пеніса більш чутлива, а яка менше. Так вам буде простіше зрозуміти, де пестити партнера і що робити.

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Що може зіпсувати враження

Ігнорування сигналів організму

Деякі техніки мінету можуть викликати блювотний рефлекс. Не варто ігнорувати ці сигнали. Так організм намагається показати, що йому дискомфортно. Рефлекс необхідний нашому організму і не варто вбивати його спеціальними тренуваннями.

Пам'ятайте, що секс має приносити задоволення обом і не потрібно силоміць змушувати себе робити те, що не подобається.

Грубість

Пеніс – це досить вразлива та тендітна частина тіла. Не варто робити різкі рухи, щоб не зробити боляче партнеру.

Варто попросити чоловіка не намагатись регулювати процес, якщо ви це не обговорили заздалегідь. Наприклад, контролювати руками руху вашої голови так можна нашкодити обом.

Позначте стоп-слово

Стоп-слова чи стоп-жести потрібні, щоб одразу зупинити процес, якщо щось пішло не так. Під час орального сексу краще все ж таки використовувати стоп-жест, тому що під час мінету незручно розмовляти. Можна, наприклад, поплескати партнера по стегну.