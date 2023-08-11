В каких странах больше всего секса

Специалисты поделили участников эксперимента на группы и измерили силу сексуального влечения по десятибалльной шкале. На первом месте в глобальном рейтинге оказался Гонконг.

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Специалисты выяснили, что средний уровень либидо у его жителей равняется 7,16. Это очень хороший показатель, поскольку в некоторых районах Азии тема секса табуирована.

Данные исследования говорят, что жители Гонконга стали более открытыми для разговоров о своих сексуальных потребностях и желаниях. Прекрасно, что гонконгские женщины теперь свободно говорят о своем интересе к сексу и отказываются от старых представлений о женской сексуальности.

– отметили авторы исследования.

На втором месте рейтинга оказался Тайвань. Далее следуют Австралия, Сингапур и Новая Зеландия. Последнюю строчку списка заняла Япония. Средний уровень сексуального влечения японцев – 4,73.

Какая ситуация в Европе

В отдельную группу аналитики выделили страны Европы. Выяснилось, что самые сексуальные активные европейцы живут в Италии, Испании, Франции, Великобритании и Германии.

Эксперты также отметили, что легкой возбуждающейся группой оказались люди в возрасте от 25 до 34 лет. На втором месте оказались те, кому от 35 до 44 лет.