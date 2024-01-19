5 самых распространенных мифов о подагре, в которые верит большинство людей с этим заболеванием

Подагра – это хроническое заболевание, вызванное нарушением обмена мочевой кислоты в организме, в результате которого образуются микроскопические в суставах и других тканях. Это довольно распространенное заболевание, и поэтому вокруг него существует множество мифов.

Подагра обычно характеризуется периодическими приступами острой боли и воспалением в одном или нескольких суставах. Эти приступы, или подагрические приступы, обычно начинаются внезапно и достигают максимальной интенсивности в течение нескольких часов.

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Эта болезнь известна со времен древних греков, видимо, потому она так обросла мифами.

Миф 1. Впечатляет только большой палец ноги

При подагре поражаются разные суставы, чаще всего большой палец ноги, но также голеностопный и коленный. Встречается вариант заболевания, при котором в почках образуются камешки из кристаллов мочевой кислоты без поражения суставов.

Миф 2. Болезнь возникает, если есть много мяса

Болезнь возникает из-за нарушения метаболизма. Накапливается избыток мочевой кислоты из-за того, что увеличивается ли его выработка, или почки не могут хорошо удалить ее из организма.

Подагра обостряется на фоне злоупотребления алкоголем, лишнего веса, стрессовых ситуаций и нарушения диеты: острая пища, газированные напитки с фруктозой и продукты с сахаром усложняют течение.

Миф 3. Бывает только у пожилых людей

Чаще подагра возникает в возрасте 30-45 лет, встречается чаще у мужчин с избыточной массой тела. Женщины болеют редко, обычно в период менопаузы.

Миф 4. Подагру нельзя вылечить

Это хроническая болезнь, и для улучшения качества жизни можно продлить стадию ремиссии и свести к минимуму количество рецидивов.

Для лечения острого приступа назначают нестероидные противовоспалительные препараты, кортикостероиды, колхицин. Долгосрочное лечение подагры, вне приступов, направлено на снижение уровня мочевой кислоты. Для этого применяются аллопуринол и фебуксостат.

Миф 5. Для профилактики нужно есть много морепродуктов и фруктов

Морепродукты и фруктоза повышают концентрацию уратов в крови и риск приступов подагры. Диетические рекомендации в период без симптомов: