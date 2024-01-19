5 найпоширеніших міфів про подагру, в які вірить більшість людей з цим захворюванням

Подагра - це хронічне захворювання, спричинене порушенням обміну сечової кислоти в організмі, в результаті якого утворюються мікроскопічні у суглобах та інших тканинах. Це доволі поширене захворювання і тому навколо нього існує безліч міфів.

Подагра зазвичай характеризується періодичними нападами гострого болю та запалення в одному або кількох суглобах. Ці напади, або подагричні напади, зазвичай починаються раптово і досягають максимальної інтенсивності протягом кількох годин.

Також на тему Хвороба Х: спростовуємо страхітливі фейки про нову пандемію

Ця хвороба відома з часів давніх греків, мабуть, тому вона так обросла міфами.

Міф 1. Вражає лише великий палець ноги

При подагрі вражаються різні суглоби, частіше за все великий палець ноги, але також гомілковостопний і колінний. Зустрічається варіант хвороби, при якому у нирках утворюються камені із кристалів сечової кислоти без ураження суглобів.

Міф 2. Хвороба виникає, якщо їсти багато м'яса

Хвороба виникає через порушення метаболізму. Накопичується надлишок сечової кислоти через те, що або збільшується його вироблення, або нирки не можуть добре видалити її з організму.

Подагра загострюється на тлі зловживання алкоголем, зайвої ваги, стресових ситуацій та порушення дієти: гостра їжа, газовані напої з фруктозою та продукти із цукром ускладнюють перебіг.

Міф 3. Буває лише у людей похилого віку

Найчастіше подагра виникає у віці 30-45 років, зустрічається частіше у чоловіків із надмірною масою тіла. Жінки хворіють рідко, зазвичай у період менопаузи.

Міф 4. Подагру не можна вилікувати

Це хронічна хвороба, і для покращення якості життя можна продовжити стадію ремісії та звести до мінімуму кількість рецидивів.

Для лікування гострого нападу призначають нестероїдні протизапальні препарати, кортикостероїди, колхіцин. Довгострокове лікування подагри, поза нападами, спрямоване на зниження рівня сечової кислоти. Для цього застосовуються алопуринол та фебуксостат.

Міф 5. Для профілактики потрібно їсти багато морепродуктів та фруктів

Морепродукти та фруктоза підвищують концентрацію уратів у крові та ризик нападів подагри. Дієтичні рекомендації у період без симптомів: