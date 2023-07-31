Рак моложе: почему так происходит и как не заболеть онкологией в 30

Раньше считалось, что рак – это болезнь старшего поколения, но похоже, что рак молодеет. Все больше людей в возрасте до 50 лет по всему миру страдают этой болезнью.

Рак моложе

В 2019 году уровень заболеваемости раком среди молодежи в возрасте от 25 до 29 лет вырос на 22% по сравнению с 1990 годом. В группе от 30 до 34 уровень заболеваемости оказался самым высоким за всю историю. Причем чаще всего онкология у молодых связана с пищеварительной системой.

Также на тему 5 способов избежать рака, о которых вы даже не задумываетесь

По словам ученых, у каждого последующего поколения выше риск возникновения рака в раннем возрасте. И это может быть связано с нашими пищевыми привычками. Мы стали меньше готовить и чаще есть вне дома.

Наши пищевые привычки повлекли за собой эпидемию онкологии

И сейчас мы употребляем слишком много так называемых ультраобработанных продуктов. Это еда, изготовленная из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов. В нем много эмульгаторов, красителей, сгустителей, искусственных ароматизаторов, сахаров и соли. А самое главное, в ней слишком высоко содержание жиров и рафинированных углеводов.

И такое убийственное сочетание не встречается в обычной пище, которую мы готовим сами из отдельных ингредиентов. А вот растительной клетчатки, витаминов, минералов, так необходимых организму в этой ультраобработанной пище практически нет.

О вреде частого поедания чипсов, картофеля фри, наггетсов, хот-догов и гамбургеров знают все. Но в список ультраобработанных продуктов входят другие, на первый взгляд, невинные позиции. Это хлопья, выпечка, шоколад, мороженое, соки и безалкогольные напитки.

Ультраобработанные продукты приводят к аллергии, повышают риск развития инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний и даже увеличивают риск ранней смерти. Пока ученые не выяснили из-за чего именно эти продукты способствуют развитию онкологии. Возможно, повышенное содержание жиров и углеводов, пищевых добавок и красителей плохо сказываются на организме.

Или что, напротив, главный вред наносит пониженное содержание клетчатки в ежедневном рационе, возникающее при постоянном употреблении ультраобработанных продуктов. Еще врачи предполагают, что такие продукты могут плохо влиять на кишечную флору и пищеварительный процесс. Что из этого опаснее еще предстоит выяснить.

Что делать

Но врачи советуют посмотреть свой рацион. Не обязательно переходить на строгую диету и не нужно думать, что если вы съедите какой-нибудь ультраобработанный продукт, один гамбургер, то все у вас точно будет рак. Нет! Достаточно разнообразить свой рацион, не пренебрегать продуктами, богатыми клетчаткой и другими полезными веществами. А еще заказывать меньше доставок и почаще готовить самим дома, если у вас, конечно, есть время.