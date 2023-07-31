Онкология – распространенное заболевание в современном мире, она уступает по количеству своих ежегодных жертв только заболеванию сердечно-сосудистой системы.
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Все имеющиеся исследования указывают, что роль курения и употребления алкоголя в повышении риска развития рака – значительна. Эти факторы исключить нужно в первую очередь.
Вот 5 других стратегий, которые следует придерживаться с целью профилактики рака. Все они основаны на современных научных исследованиях.
- Отказ от сидячего образа жизни
Малоподвижный образ жизни буквально сегодняшняя культура – сначала работа за компьютером, затем просмотр сериалов, бесконечное сиденье в соцсетях – все это предполагает пребывание в сидячем положении.
Исследования показывают, что малоподвижный образ жизни может способствовать повышению риска развития некоторых видов рака, в частности, рака толстой кишки и молочной железы.
Чтобы противостоять этому, старайтесь прибавлять хотя бы минимальную активность в свой день. Вставайте и разминайтесь каждый час, совершайте короткие прогулки во время обеденного перерыва или закажите стол для работы, за которым нужно стоять, а не сидеть.
Речь не идет даже об интенсивных физических нагрузках, важно прерывать длительные периоды бездействия тела.
- Растительная диета
Не секрет, что лишний вес и тем более ожирение являются факторами риска рака, поэтому похудение и здоровый рацион наоборот способствуют минимизации шансов заболеть. Однако то, какой именно ваш рацион тоже имеет значение.
Растительная диета предполагает употребление в пищу преимущественно продуктов растительного происхождения: овощей, фруктов, бобовых (например, фасоли и чечевицы), цельного зерна, орехов и семян.
Это не означает, что вы должны стать вегетарианцем или веганом, но следите за тем, чтобы растительная пища преобладала в вашем рационе.
- Не пренебрегайте сном
Полноценный сон – это буквально основа основ. Нарушение природного цикла сна, известного также как циркадный ритм, коррелирует с развитием нескольких видов рака.
Сон оказывает влияние на все: начиная с настроения до поддержания иммунной системы. Нарушение режима сна или его нехватка могут сбить внутренние часы организма, а это в свою очередь со временем приведет к проблемам со здоровьем.
Также существует ряд исследований, которые показали, что работа в ночную смену может быть связана с повышенным риском развития рака груди и простаты.
- Здоровье полости рта
Хоть это и несколько неожиданный фактор, на первый взгляд, плохое состояние полости рта, в частности заболевания десны, связаны с повышенным риском развития нескольких видов рака, включая рак полости рта, пищевода и поджелудочной железы. Регулярные осмотры у стоматолога, ежедневная чистка зубов и использование зубной нитей – помогут сохранить здоровье полости рта.
- Воздействие окружающей среды
Вы способны оказывать влияние на этот фактор самостоятельно. Ведь сами того не осознавая, вы вредите себе. К примеру, используете дома освежители воздуха. Можно выбрать жилье подальше от интенсивного движения транспорта и следить за тем, чтобы питьевая вода была безопасной.
Воздействие некоторых загрязнителей окружающей среды, таких как мелкодисперсные твердые частицы и тяжелые металлы, связывают с повышенным риском развития рака легких и мочевого пузыря.