Рак молодшає: чому так відбувається та як не захворіти на онкологію у 30

Раніше вважалося, що рак – це хвороба старшого покоління, але схоже, що рак молодшає. Все більше людей віком до 50 років по всьому світу страждають на цю хворобу.

Рак молодшає

У 2019 році рівень захворюваності на рак серед молоді віком від 25 до 29 років зріс на 22% порівняно з 1990 роком. У групі від 30 до 34 рівень захворюваності виявився найвищим за всю історію. Причому найчастіше онкологія у молодих пов'язана із травною системою.

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За словами вчених, у кожного наступного покоління вищий ризик виникнення раку в ранньому віці. І це може бути пов'язане з нашими харчовими звичками. Ми почали менше готувати і частіше їсти поза домом.

Наші харчові звички спричинили епідемію онкології

І зараз ми вживаємо надто багато так званих ультраоброблених продуктів. Це їжа, яка виготовлена з рафінованих та максимально очищених від домішок інгредієнтів. У ній багато емульгаторів, барвників, згущувачів, штучних ароматизаторів, цукрів та солі. А найголовніше, в ній занадто високий вміст жирів та рафінованих вуглеводів.

І така вбивча комбінація не зустрічається у звичайній їжі, яку ми готуємо самі з окремих інгредієнтів. А ось рослинної клітковини, вітамінів, мінералів, так необхідних організму в цій ультраобробленій їжі практично немає.

Про шкоду частого поїдання чіпсів, картоплі фрі, нагетсів, хот-догів і гамбургерів знають усі. Але до списку ультраоброблених продуктів входять інші, на перший погляд, невинні позиції. Це пластівці, випічка, шоколад, морозиво, соки та солодкі безалкогольні напої.

Ультраоброблені продукти призводять до алергій, підвищують ризик розвитку інфекційних та серцево-судинних захворювань та навіть збільшують ризик ранньої смерті. Поки що вчені не з'ясували через що саме ці продукти сприяють розвитку онкології. Можливо, підвищений вміст жирів і вуглеводів, харчових добавок і барвників погано позначаються на організмі.

Або що, навпаки, головну шкоду завдає знижений вміст клітковини в щоденному раціоні, що виникає при постійному вживанні ультраоброблених продуктів. Ще лікарі припускають, що такі продукти можуть погано впливати на кишкову флору та процес травлення. Що з цього найнебезпечніше ще потрібно з'ясувати.

Що робити

Але лікарі радять переглянути свій раціон. Не обов'язково переходити на строгу дієту і не потрібно думати, що якщо ви з'їсте якийсь ультраоброблений продукт, один гамбургер, то все у вас точно буде рак. Ні! Достатньо урізноманітнити свій раціон, не нехтувати продуктами, багатими на клітковину та інші корисні речовини. А ще замовляти менше доставок і частіше готувати самим вдома, якщо у вас, звичайно, є час.