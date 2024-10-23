Проверьте, нет ли в груди уплотнений: как правильно провести самообследование молочных желез

Если вам больше 20 лет, то стоит ежемесячно самостоятельно обследовать молочные железы. На ранних стадиях рак молочных желез имеет бессимптомное течение, поэтому крайне важно вовремя выявить болезнь.

Диагностику следует выполнять на 6 – 12 день после начала менструации. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Смотрите также Как часто нужно делать УЗИ щитовидки

Обратите внимание! Рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. По статистике, каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на III–IV стадии, когда эффективность лечения значительно ниже. Изредка рак груди случается и у мужчин, поэтому им тоже стоит проводить самообследование и учитывать изменения в груди и лимфоузлах.

Как проводить самообследование молочных желез

Станьте перед зеркалом, опустите руки, оцените внешний вид груди и цвет сосков.

Повторите осмотр с поднятыми руками. Сначала осмотрите спереди, а затем с обеих сторон.

Заведя левую руку за голову, правой прощупайте левую молочную железу. Обращайте внимание на припухлости и утолщения.

Прощупывание следует начинать с верхней четверти и двигаться по часовой стрелке.

Повторите такой же осмотр с правой железой.

Сожмите сосок двумя пальцами. Проверьте, нет ли из него белых или кровянистых выделений.

В положении лежа повторите прощупывание, начав с верхней части железы.

Круговыми движениями надавливайте на железу. Убедитесь, что нет отеков и уплотнений.

Прощупайте паховые впадины. Проверьте не увеличены ли или болезненны лимфоузлы.



Как проводить самообследование груди / Центр общественного здоровья

В случае каких-либо изменений в молочных железах нужно немедленно обратиться к своему врачу.

Другие симптомы рака груди

Отметим, что распространенные симптомы рака молочных желез включают не только уплотнения или новообразования в молочных железах, которые часто являются безболезненными.

Также о раке могут свидетельствовать: изменение размера, формы или внешнего вида груди, выделения из сосков, изменение внешнего вида соска или ареолы, изменение цвета или структуры кожи груди (отек, увеличение или ощущение стянутости), эрозии, корочки, чешуйки и язвы в зоне соска или ареолы. А еще увеличение подмышечных или надключичных лимфоузлов.

Минздрав отмечает, что, что маммолога для обследования молочных желез нужно посещать регулярно – не реже одного раза в 2 – 3 года.

Между тем женщины в возрасте старше 50 лет должны каждые 2 года проходить маммографическое обследование.