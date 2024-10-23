Перевірте, чи немає у грудях ущільнень: як правильно провести самообстеження молочних залоз

Якщо вам більше ніж 20 років, то варто щомісяця самостійно обстежувати молочні залози. На ранніх стадіях рак молочних залоз має безсимптомний перебіг, тож вкрай важливо вчасно виявити недугу.

Діагностику слід виконувати на 6 – 12 день після початку менструації. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

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Зверніть увагу! Рак молочної залози – найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. За статистикою, кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на ІІІ–ІV стадії, коли ефективність лікування значно нижча. Зрідка рак грудей трапляється і в чоловіків, тож їм теж варто проводити самообстеження та зважати на зміни у грудях та лімфовузлах.

Як проводити самообстеження молочних залоз

Станьте перед дзеркалом, опустіть руки, оцініть зовнішній вигляд грудей і колір сосків.

Повторіть огляд із піднятими руками. Спочатку огляньте спереду, а потім з обох боків.

Завівши ліву руку за голову, правою промацайте ліву молочну залозу. Звертайте увагу на припухлості й потовщення.

Промацування слід починати з верхньої чверті й рухатися за годинниковою стрілкою.

Повторіть такий же огляд із правою залозою.

Стисніть сосок двома пальцями. Перевірте, чи немає з нього білих або кров'янистих виділень.

У положенні лежачи повторіть промацування, розпочавши із верхньої частини залози.

Круговими рухами натискайте на залозу. Переконайтеся, що немає набряків і ущільнень.

Промацайте пахові западини. Перевірте чи не збільшені або болючі лімфовузли.



Як проводити самообстеження грудей / Центр громадського здоров'я

У випадку будь-яких змін у молочних залозах потрібно негайно звернутися до свого лікаря.

Інші симптоми раку грудей

Зазначимо, що поширені симптоми раку молочних залоз включають не лише ущільнення або новоутворення в молочних залозах, які часто є безболісними.

Також про рак можуть свідчити: зміна розміру, форми або зовнішнього вигляду грудей, виділення із сосків, зміна зовнішнього вигляду соска або ареоли, зміна кольору або структури шкіри грудей (набряк, збільшення або відчуття стягнутості), ерозії, кірочки, лусочки та виразки в зоні соска чи ареоли. А ще збільшення пахвових або надключичних лімфовузлів.

МОЗ наголошує на тому, що мамолога для обстеження молочних залоз потрібно відвідувати регулярно – не рідше одного разу на 2 – 3 роки.

Тим часом жінки у віці старше 50 років повинні кожні 2 роки проходити мамографічне обстеження.