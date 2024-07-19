Прыщи на спине: почему возникают и как от них избавиться

Акне на спине, шее и плечах - распространенная проблема. Чаще всего акне появляется в период полового созревания, но в последнее время все чаще встречается и у взрослых людей.

Почему возникают прыщи на спине

Надактивные сальные железы, избыток мертвых клеток кожи и бактерии способны привести к акне на любом участке тела. Причинами могут быть гормональные изменения – половое созревание или беременность, некоторые лекарства – стероиды или заместительная терапия тестостероном.

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Популярный фактор – стресс или тревога. Когда человек испытывает сильную тревогу или стресс, тело вырабатывает много гормонов кортизола. По мере повышения его уровня организм вырабатывает больше кожного сала. Также из-за стресса происходит спазм мелких сосудов, что способствует местному воспалению.

Как и на лице, на верхней половине тела много сальных желез. Они производят кожное сало, что помогает коже поддерживать влажность, регулировать температуру и предотвращать инфекции. Однако слишком большое количество кожного сала может привести к росту бактерий и отмерших клеток.

Акне на задней части шеи и вдоль линии роста волос называют косметическим. Это легкая, но длительная форма, возникающая из-за использования определенных средств для ухода за волосами и телом. Такие продукты называют комедогенными. Среди них, в частности, могут быть масла для волос.

Потенциально проблемные ингредиенты, которых стоит избегать:

экстракты водорослей;

кокосовое масло;

льняное масло;

изопропилмиристат;

ланолин;

бутилстеарат;

стеариновый спирт;

олеиновая кислота.

Как лечить акне на спине

Помогут правильно подобранные средства домашнего ухода, которые содержат комплекс кислот, синтетические аналоги витамина А, витамин С и другие фармацевтические средства. Легкий уровень акне можно вылечить с помощью базового ухода.

Хороший ежедневный уход за кожей – главное при акне. Безрецептурное лечение часто становится первым шагом для борьбы с акне. Среди популярных средств:

Перекись бензоила помогает убить бактерии, вызывающие акне. При ежедневном использовании помогает контролировать акне на спине и уменьшает появление новых высыпаний. Исследования показывают, что пероксид бензоила работает лучше, если оставить его на коже спины на 2 – 5 минут.

Сера и резорцин.

Салициловая кислота.

Важно использовать чистые полотенца, простыни и наволочки, чтобы на них не накапливались бактерии. Старайтесь стирать простыни и полотенца хотя бы раз в неделю.

Поездка к дерматологу может показаться хлопотной идеей, но в конце концов вы сэкономите время и деньги, ведь не будете покупать средства, которые не работают. Специалист может порекомендовать: