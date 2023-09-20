Протезирование военных: интервью с ведущим хирургом, восстанавливающим конечности новейшим методом

В столичном Центре сложного эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики на этой неделе впервые прооперировали по методу остеоинтегративного протезирования пять потерявших верхние конечности защитников Украины.

Легендарный хирург-ортопед Рикард Бранемарк является изобретателем остеоинтегративного метода протезирования конечностей (протез вживляется в оставшуюся после ампутации кость). Его папа Пер-Ингвар Бранемарк в 1952 году совершил революционное открытие – изобрел зубные имплантаты, которые сегодня широко используются в стоматологии.

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На этот раз профессор Бранемарк приехал в Киев по приглашению украинского хирурга-ортопеда Александра Галузинского, не только чтобы лично безвозмездно провести оперативные вмешательства, но еще и с целью помочь нашим медикам овладеть данной методикой протезирования. 24 Канала удалось пообщаться с ведущим шведским хирургом Рикардом Бранемарком.

Опыт работы с военными

Рикард Бранемарк "К сожалению, я всю жизнь работаю с людьми с ампутациями и просто ненавижу все войны мира, а особую ту - очень жестокую и беспощадную к человеческому здоровью, которая уже 19 месяцев длится в Украине".

Именно боевые действия и замены территории согласно статистике чаще всего приводят к ампутациям. Те знания и изобретения, которые я получил, и основанная мной компания сегодня очень полезны для Украины. Поэтому мне как врачу хочется помогать там, где я сегодня наиболее нужен, а моя работа имеет максимальную пользу.

Страшно ли приезжать в Украину

Рикард Бранемарк “Очень страшно. Перед отъездом я даже написал на всякий случай завещание, но справился с чувством страха и приехал в Киев, чтобы сделать все, что в моих силах. Отмечу, что за границей есть много моих коллег медиков, которые могли бы помочь, но они опасаются пересекать границу воюющей страны”.

Моя мечта вернуть раненых украинских воинов, имеющих ампутации, к полноценной жизни благодаря остеоинтеграции и протезированию. Восстановить возможность двигаться и выполнять все функции верхними и нижними конечностями, которые присущи здоровому человеку.

Каждому пациенту с ампутацией хирурги Рикард Бранемарк и Александр Галузинский поставили в остаток кости переходник, к которому будет присоединяться внешний протез конечности. Об опыте работы со шведским хирургом и изобретателем инновационной методики 24 Канал побеседовал с медицинским директором Центра сложного эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики, хирургом ортопедем-травматологом Александром Галузинским.

Преимущества остеопротезирования

У остеоинтеграции есть несколько преимуществ, и наибольшее состоит в том, что этот вид протезирования позволяет вернуть пациенту чувствительность. Объясню. Благодаря тому, что имплант вживляется непосредственно в кость, человек может ощущать и различать поверхность. К примеру, выйти в сад, пройтись по траве и почувствовать ее мягкость. К тому же, только остеоинтеграция позволяет бойцам, потерявшим две нижние конечности, жить комфортно. Ходить, ездить на велосипеде, подниматься в горы… Использовать обычные протезы им сложно, а иногда даже больно.

Сложность операций, связанных с военными травмами

К сожалению, это действительно так. Практически все боевые травмы существенно инфицированы, ведь в рану попадает земля, разнообразные обломки… Кроме того, раненному бойцу нужна своевременная медицинская помощь, а оказать ее быстро не всегда возможно. Именно поэтому нам идеально подходит двухэтапная разработка Рикарда Бранемарка. Мы ставим имплантат и ждем три-четыре месяца. Когда приходит время ставить переходник, мы полностью уверены в том, что рана зажила.

Обезболивающие в аптеке военных

Да. Это очень острая тема. К примеру, в аптечках украинских бойцов есть опиоидный анальгетик под названием Налбуфин. Проблема состоит не только в том, что он вредит здоровью и делает пациента зависимым. Сам процесс лечения становится усложненным из-за неадекватного отношения пациента к своему состоянию здоровья. Пациент не хочет контактировать с медперсоналом, игнорирует рекомендации врачей. Сходные психофизиологические проблемы вызваны зависимостью от препарата.

Александр Галузинский “Честно говоря, я вообще отказался бы от использования Налбуфина. Есть более безопасные обезболивающие, которые не наносят такой вред здоровью и не осложняют процесс лечения. К тому же, когда раненному бойцу вводят Налбуфин и затем привозят в операционную, после этого препарата пациента не берет ни одно обезболивающее”.

Какой период для потерявшего конечность бойца является самым сложным

После травмирования с ампутацией конечности каждый воин испытывает мощный психологический стресс. Ему нужно сформировать новое восприятие своего тела. А это очень непросто. Существует еще и такая проблема, как фантомная боль или боль в отсутствующей конечности. Иногда он достаточно интенсивный и может занять месяцы. Фантомная боль проявляется по-разному.

Человек может ощущать недостающую конечность, может ощущать боль в отсутствующей руке или ноге, иногда возникает боль в области культи. Разрабатываются новые методы лечения фантомной боли, однако стопроцентной гарантии, что боль не будет возникать, они не дают.

Александр Галузинский “Научиться жить с протезом – это тоже тяжелый физический труд. Требуется тренировать тело, учить мышцы и мозг жить в новом режиме. Но психологически человеку становится легче. Мне кажется, когда человек провел большое количество времени в инвалидной коляске, а потом встал и ушел, даже на протезах – это большая физическая и психологическая победа”.

У большинства пациентов настроение боевое. Все ребята держатся стойко. Мы гордимся тем, как они переносят страдания и проблемы связанные с болезнью. Следует сказать, что их состояние также зависит от того, как долго они болеют. У многих мы видим на лице не только перенесенные ужасы войны, но и усталость от больницы и болезненных манипуляций. Но все понимают, что нужно пройти этот долгий путь, чтобы снова получить возможность жить полноценной жизнью.