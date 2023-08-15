О наиболее распространенных причинах травм и особенностях протезирования украинских бойцов 24 Канала рассказал хирург-ортопед, онкоортопед Александр Галузинский.

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Мы встретились с ортопедом Александром Галузинским на пресс-конференции, посвященной проблемам протезирования военных и презентации Центра эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики.

Правую нижнюю концовку 23-летнего украинского защитника уже прооперировали, и он проходит процесс реабилитации. Он был ранен весной этого года под Марьинкой Донецкой области, взорвавшись на мине. Левую концовку парень потерял и готовится к протезированию.



Александр Давыдов получил новый сустав / Фото 24 Канал

Александр Галузинский “ Александру было выполнено эндопротезирование правого коленного сустава. Рана заживает медленно, ведь все огнестрельные и минно-взрывные ранения заживают непросто, но Александр идет на поправку и надеемся, что все у него будет хорошо. Сегодня на операционном столе будет еще один военный-атовец Сергей Миндера. Он был ранен во время АТО в 2016 году. После перенес несколько операций на колене, но они не принесли желаемого результата, поэтому ему будет выполнено эндопротезирование колена. ”.

Врач рассказал, что благодаря сотрудничеству с Благотворительным фондом "Центр спасения жизни" в центре уже прооперированы 10 военных и в ближайшее время - будет оказана помощь еще нескольким защитникам.

Как изменилась работа во время войны

Могу рассказать о 22-летнем парне, который пол года назад получил ранение и потерял нижнюю левую конечность на уровне бедра. А в его правую ногу, в участок коленного сустава, попал пуля. Нам пришлось сменить коленный сустав. Мы поставили имплант, чтобы сохраненная правая конечность функционировала.

Операция прошла успешно, но появились признаки инфекции, с которыми мы сейчас боремся. Надеемся, что все будет хорошо. Эндопротезирование таких молодых пациентов в мирное время происходит очень редко. Подобные операции чаще делаем пожилым людям, суставы которых разрушены артрозом. Вообще, в мирное время основными причинами эндопротезирования являются вовсе не боевые травмы, а такие заболевания как остеоартроз, ревматоидный артрит, гемофилия, подагра, а также сложные травмы.

Помню еще один случай, когда можно было обойтись без эндопротезирования, если бы не война. Наш пациент стал в ряды Вооруженных Сил имея серьезное заболевание тазобедренного сустава. Он служил в ракетных войсках и неудачно соскочил с пусковой установки: головка его бедренной кости не выдержала и сломалась. Без этой травмы он еще бы ходил со своим родным суставом, но нам пришлось сделать эндопротезирование. Не смотря на то, что это относительно молодой человек. Сейчас он доволен и благодарен врачам.

У молодых пациентов реабилитация проходит гораздо лучше, поскольку они скорее хотят вернуться в активную жизнь и делают для этого все возможное. Впрочем, неуместно сравнивать их с пациентами пожилого возраста. Особенно если после перелома шейки бедра человек долго лежал дома. Даже если такому пациенту поставить эндопротез, он не сразу встанет и уйдет.

Основная причина потери конечностей

Официальной статистики по этому вопросу нет. Впрочем, могу сказать, что в начале полномасштабной войны основными причинами травмирования бойцов были артиллерийские обстрелы и огнестрельные ранения. А после того, как враг заменял линию фронта, к ним добавились минно-взрывные ранения.

Травматическая ампутация может произойти прямо на поле боя – когда взрывом отрывает концовку. Или же конечность ампутируют в первые сутки после травмирования, потому что ранение привело к инфекции.

Бывают и отсроченные ампутации. Иногда врачи пытаются сохранить жизнеспособность конечности, но повреждение нервов и сосудов настолько серьезно, что приходится принимать решение об ампутации. Если же конечность спасли, но она совсем не функциональна – болит, не сгибается в суставах – тоже следует сделать ампутацию, чтобы человек мог комфортно пользоваться протезом.

На сохранившейся после травмы ноге человек ходит гораздо хуже, чем на современном протезе. Поэтому иногда решение об ампутации и протезировании принимается после длительного лечения через полгода или год. С протезом уровень жизни становится более удобным.

Международное сотрудничество

Сотрудничаем с известными специалистами в области остеоинтегративного протезирования. Имели честь наблюдать, как проводят подобные операции австралийский хирург Муньед Аль Мудерис и немецкий профессор Хорст Ашофф.



Украинские ортопеды сотрудничают с иностранными коллегами / Фото 24 Канал

Настоящим подарком был приезд известного шведского хирурга-ортопеда Рикарда Бранемарка в Киев, где он прооперировал двух военных, а еще одного мы прооперировали под его наблюдением. Также мы создали Центр сложного эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики.

Наша цель – решать самые сложные вопросы ортопедии-травматологии, поэтому мы охотно изучаем зарубежный опыт и делимся своим. Некоторые оперативные вмешательства по замещению больших дефектов вообще были впервые выполнены в Украине. И нам приятно демонстрировать результаты своей работы зарубежным коллегам, видеть, что они в восторге от нашего уровня.

Также мы регулярно изучаем зарубежную литературу, которая касается ранений бойцов и методов их лечения. Хотим оказывать нашим защитникам лучшую помощь.