Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Вместе с тем Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие, при котором реально было бы открыть аэропорт во Львове.

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Различные технологии протезирования

Садовый отметил, что во Львове применяются разные технологии протезирования. Помогают в этом лидеры протезирования немцы и исландцы. А вот австралийский хирург провел уникальную операцию, вставив раненому бойцу протез в кость.

Увлекает то, что очень много ребят, получив протезы, идут дальше воевать. Воин не может без нашей победы. Каждый из них уже имеет право жить гражданской жизнью, но нет, они идут дальше воевать. Например, министр здравоохранения Франции был поражен от того, что он увидел, от тех технологий, которые мы применяем,

– заметил городской голова Львова.

Здание "Несокрушимых" насчитывает 7 этажей, будет еще один блок для реабилитации. Львов хочет делиться опытом, чтобы такой реабилитационный кластер был в каждой общине, потому что раненых действительно много, и каждому нужна помощь.

Спонсоры проекта

У проекта несокрушимые нет одного большого спонсора. Многие помогают города-собратья. В частности, Вильнюс передал 700 тысяч евро, и есть этаж, посвященный столице Литвы. Фрайбург передал 500 тысяч евро, Красный Крест – миллион евро, и один из этажей также посвящен этой организации.

"Помогали города фактически всей Европы. Это Канны, Варшава, Вроцлав и т.д. Очень много компаний, работающих в Украине. Например, IKEA помогла с мебелью, снабдив полностью нас мебелью. Очень много компаний, которой есть по всему миру, например Philips является нашим партнером", – подчеркнул Садовый.

Очень помогают отдельные страны, в частности, Германия и Швейцария. Государственная помощь сейчас невелика, потому что основные усилия государства, конечно, должны быть направлены на ВСУ. В центре, кстати, не так много львовян, потому что здесь люди со всей Украины, не только местные.

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Общежитие для реабилитации

Общежитие для реабилитации ВПЛ с инвалидностью – это еще один "пазл" проекта "Несокрушимые". Некоторым людям приходится оставаться во Львове на полгода, даже больше. Для этого приходится арендовать жилье. Общежитие – возможность жить в городе и продолжать реабилитацию.

В настоящее время в этом направлении ведутся проектные работы. В ближайшее время планируем начинать строительные работы и до конца этого года выполнить. Это крупный проект на 19,5 миллионов. Включились мы все, потому что город должен сделать большой объем коммуникаций,

– подчеркнул городской голова Львова.

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