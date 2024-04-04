Почему мы часто просыпаемся за минуту до будильника

За подъем в определенное время ответственны наши биологические часы, которые привыкают просыпаться в одинаковое время. Ближе к пробуждению они запускают каскад реакций, которые готовят нас к подъему.

06:58. Можно было поспать еще целых 120 секунд, но вы уже в который раз просыпаетесь за несколько минут до будильника. Почему, а главное – за что?!

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Внутренние часы

Скажем сразу: просыпаться за несколько минут до звонка будильника – нормально, с этим сталкиваются многие люди. По результатам телефонного опроса 1997 года почти три четверти его участников просыпались раньше будильника, а некоторые делали это настолько постоянно, что в результате даже отказались от будильника.

Способность просыпаться в определенное время без будильника связана с нашими биологическими часами, которые "заводит" структура мозга под названием супрахиазматическое ядро. Эти внутренние часы помогают регулировать наши циркадные ритмы – физиологические, ментальные и поведенческие изменения в организме в течение суток.

Почему мы просыпаемся перед будильником

Внутренние часы любят постоянство – они привыкают ко времени, в которое вы обычно просыпаетесь. Специальные ганглиозные клетки нашего зрительного пути определяют изменение уровня освещенности и сообщают организму, что мы приближаемся к тому времени, когда обычно встаем. Это вызывает дальнейшие изменения – повышение уровня гормонов кортизола и адренокортикотропина, которые готовят наш организм к пробуждению.

Эта система не такая точная, как электронные часы, – вы можете проснуться ровно в назначенное время, за несколько минут до или после. Но если вы заводите будильник, то варианта всего два – или проснуться немного наперед, или по будильнику.

Если вы просыпаетесь до будильника и при этом чувствуете себя бодрыми, это говорит о том, что ваш график сна находится в гармонии с ритмами вашего организма. Скорее всего, вы получаете достаточное количество сна, и пробуждение за две минуты до будильника не такая уж и большая потеря.

Иногда нам нужно проснуться в необычное время: например, если у нас утренний рейс или мы решили встать раньше, чтобы точно не опоздать на экзамен. Оказывается, и в этом случае мы способны проснуться в назначенное время без будильника – и в этом тоже замешаны уже знакомые нам гормоны кортизол и адренокортикотропин.