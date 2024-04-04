Чому ми часто прокидаємось за хвилину до будильника

За підйом у певний час відповідальний наш біологічний годинник, який звикає прокидатися в однаковий час. Ближче до пробудження він запускає каскад реакцій, які готують нас до підйому.

06:58. Можна було поспати ще цілих 120 секунд, але ви вже вкотре прокидаєтеся за кілька хвилин до будильника. Чому, а головне – за що?!

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Внутрішній годинник

Скажімо одразу: прокидатися за кілька хвилин до дзвінка будильника – нормально, з цим стикаються багато людей. За результатами телефонного опитування 1997 року майже три чверті його учасників прокидалися раніше будильника, а деякі робили це настільки постійно, що в результаті навіть відмовилися від будильника.

Здатність прокидатися у певний час без будильника пов'язана з нашим біологічним годинником, який "заводить" структура мозку під назвою супрахіазматичне ядро. Цей внутрішній годинник допомагає регулювати наші циркадні ритми – фізіологічні, ментальні та поведінкові зміни в організмі протягом доби.

Чому ми прокидаємось перед будильником

Внутрішній годинник любить постійність – він звикає до часу, в який ви зазвичай прокидаєтеся. Спеціальні гангліозні клітини нашого зорового шляху визначають зміну рівня освітленості та повідомляють організму, що ми наближаємося до того часу, коли зазвичай встаємо. Це викликає подальші зміни – підвищення рівня гормонів кортизолу та адренокортикотропіну, які готують наш організм до пробудження.

Ця система не така точна, як електронний годинник, – ви можете прокинутися рівно в призначений час, за кілька хвилин до або після. Але якщо ви заводите будильник, то варіанти всього два – або прокинутися трохи наперед, або по будильнику.

Якщо ви прокидаєтеся до будильника і при цьому почуваєтеся бадьорими, це говорить про те, що ваш графік сну перебуває в гармонії з ритмами вашого організму. Швидше за все, ви отримуєте достатню кількість сну, і пробудження за дві хвилини до будильника не така вже й велика втрата.

Іноді нам потрібно прокинутися в незвичайний час: наприклад, якщо у нас ранковий рейс або ми вирішили встати раніше, щоб точно не спізнитися на іспит. Виявляється, і в цьому випадку ми здатні прокинутись у призначений час без будильника – і в цьому теж замішані вже знайомі нам гормони кортизол та адренокортикотропін.