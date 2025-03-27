Доступен каждому: нашли простой способ уменьшить вес
- Переедание может быть вызвано нарушениями в работе центра вознаграждения мозга из-за стимуляции продуктами, богатыми сахаром и жиром.
- Исследование показало, что женщины едят медленнее мужчин, а ритмические сигналы могут влиять на продолжительность приема пищи.
- Уменьшение скорости приема пищи и осознанное питание могут помочь в поддержании здорового образа жизни.
- Полученные результаты могут стать основой для программ, подчеркивающих важность не только состава пищи, но и способа ее потребления.
Переедание может быть связано с нарушениями в работе центра вознаграждения мозга. Продукты, содержащие большое количество сахара и жира, чрезмерно стимулируют эту систему, затрудняя гипоталамусу контроль аппетита. Кроме того, нездоровые пищевые привычки, например, слишком быстрый прием пищи, также способствуют развитию ожирения.
То, как мы едим – в частности, сколько времени тратим на обед, как быстро жуем и какого размера кусочки пищи потребляем – может влиять на количество съеденного и ощущение сытости. Люди, которые едят быстро, обычно заканчивают прием пищи раньше и в итоге потребляют больше калорий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nutrients.
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Уменьшение скорости приема пищи и осознанный подход к питанию могут значительно способствовать поддержанию здорового образа жизни. Однако на сегодняшний день не существует универсальных и достоверных методов, которые эффективно замедляли бы темп приема пищи.
Новое исследование питания
В научно-исследовательском центре клинического питания Университета здоровья Фудзита исследовали факторы, которые влияют на продолжительность приема пищи и пищевое поведение. Исследование анализировало такие аспекты, как гендерные различия, особенности пережевывания пищи и влияние внешних ритмических стимулов на процесс усвоения пищи.
Наука о питании обычно сосредотачивается на метаболических процессах, усвоении пищи и ее составе, однако есть мало исследований, изучающих связь этих аспектов с пищевым поведением. Это мотивировало меня исследовать пищевые привычки, в частности гендерные различия,
– отмечает профессор Кацуми Иидзука.
Группа исследователей наблюдала за пищевым поведением 33 участников в возрасте от 20 до 65 лет, фиксируя продолжительность приема пищи, количество жевательных движений, а также скорость пережевывания. Эксперимент проходил с использованием метронома, который задавал ритм с разной частотой, что участники слушали в наушниках.
Скорость приема пищи влияет на вес
Ключевые результаты исследования:
- женщины едят медленнее мужчин, в среднем тратя 87 секунд на прием пищи, тогда как мужчины – 63 секунды;
- они также совершают больше жевательных движений и укусов (107 и 4,5 против 80 и 2,1 соответственно), при этом скорость жевания у обоих полов остается одинаковой;
- продолжительность приема пищи напрямую зависит от количества жеваний и укусов, а не от индекса массы тела или скорости пережевывания;
- медленный темп метронома (40 ударов в минуту) увеличивал время приема пищи, что демонстрирует влияние ритмических сигналов на пищевое поведение.
На основе этих данных выделили простые стратегии, которые помогут замедлить процесс приема пищи:
- тщательно пережевывать каждый кусок;
- уменьшать размер порций, чтобы увеличить общее количество укусов;
- создавать спокойную атмосферу во время приема пищи, включая расслабляющую музыку или ритмичные подсказки.
Эти методы помогают сделать процесс питания более осознанным, способствуя формированию здоровых пищевых привычек.
"Это доступные и экономически выгодные меры, которые можно применять уже сейчас для профилактики ожирения", – подчеркивает профессор Иидзука.
По его мнению, полученные результаты могут стать основой для разработки программ по питанию и контролю веса, которые будут подчеркивать не столько на том, что мы едим, сколько на том, как именно мы это делаем.
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