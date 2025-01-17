Исследование, проведено Центром химических ощущений Монелла (США), показало, что память играет ключевую роль в нашем пищевом поведении и может способствовать перееданию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Metabolism.

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Новое исследование питания

Группа под руководством доктора Гийома де Лартига обнаружила в мозге нейроны, которые запоминают продукты с высоким содержанием сахара и жира. Эти нейроны, размещаются в гиппокампе, кодируют воспоминания о вкусной еде и регулируют пищевые привычки, влияя на вес и метаболическое здоровье.

Главное открытие заключается в том, что подавление активности этих нейронов снижает тягу к сладкому и защищает от набора веса, даже во время высококалорийной диеты. Зато их активация усиливает воспоминания о еде и побуждает к употреблению этих продуктов.

Мозг заставляет нас выбирать вредную пищу

Мы обнаружили нейроны, которые не только формируют воспоминания о еде, но и регулируют наше поведение, что имеет серьезные последствия для контроля веса и обмена веществ,

– отметил доктор Гийом де Лартиг.

Эти нейроны выполняют различные функции: некоторые кодируют воспоминания о сахаре, другие – о жирах, но не затрагивают другие виды памяти. Это позволяет как животным, так и людям четко различать источники питательных веществ. Такая система, вероятно, развивалась для выживания в условиях нехватки пищи, но в современном мире с избытком пищи она может способствовать перееданию. В результате мы часто покупаем или потребляем продукты, которые не приносят нам пользы.

Память часто остается в тени как важный аспект питания, но это исследование демонстрирует прямую связь между памятью и метаболизмом.

Исследование также подчеркивает, что манипуляция с этими нейронными цепями может стать эффективной стратегией в борьбе с ожирением. Ученые предполагают, что нарушение связей между воспоминаниями и пищевыми триггерами может помочь снизить потребление слишком "вкусных" продуктов для нашего мозга.