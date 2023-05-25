Нашли простой способ продлить жизнь людей после инсульта

Восстановление после инсульта – долгий и ответственный процесс, требующий серьезной корректировки своего образа жизни. Ученые предложили таким пациентам очень простой и доступный способ продлить жизнь.

Новое исследование инсульта

В исследовании Университета Калгари приняло участие 895 добровольцев, перенесших инсульт. Их средний возраст составил 72 года. Данные участников сравнивали с показателями 97,8 тысяч человек, у которых никогда не было инсульта. Ученые сосредоточились на оценке повседневной физической активности участников и смертности от всех причин в обеих группах.

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Добровольцы заполняли анкеты, в которых подробно сообщали о своих ежедневных физнагрузках, к которым принадлежали не только ходьба, бег, езда на велосипеде и силовые тренировки, но и занятия садоводством. Наблюдение за участниками длилось около 4,5 лет.

За этот период в группе добровольцев, перенесших инсульт, умерло 15% лиц, уделявших физической активности не менее получаса в день. Среди тех, кто перенес инсульт, но вел менее подвижный образ жизни, умерли 33% участников. В контрольной группе среди физически активных людей смертность составила 4%, в то время как более инертных - 8%.

Физическая активность улучшает здоровье людей после инсульта

После корректировки полученных данных ученые выяснили, что у пациентов после инсульта, гуляющих или занимающихся другой физической активностью не менее 3 – 4 часов в неделю, риск смерти от любых причин на 54% ниже по сравнению с людьми с тем же анамнезом, которые этого не делают.

Наши результаты показывают, что физическая активность может снизить долгосрочную смертность от любой причины у выживших после инсульта. Мы особенно подчеркиваем этот факт для младших пациентов, поскольку они могут получить огромную пользу для здоровья, прогуливаясь лишь тридцать минут в день,

– отметили авторы исследования.

Примечательно, что наибольшее снижение смертности исследователи обнаружили группы участников младше 75 лет. Минимальный уровень ежедневной физической активности увеличивал их шансы подольше прожить на 80%.