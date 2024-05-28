Ученые смогли впервые вылечить астму

Исследователи из Китая открыли новые возможности в лечении аллергической бронхиальной астмы, используя подход, применяемый в онкологии. Они обнаружили, что применение этой терапии привело к тому, что симптомы болезни у мышей исчезли на период не менее одного года.

Хронические заболевания, как правило, не лечатся: появившись, они сопровождают человека всю жизнь. Чтобы облегчать симптомы и не допускать осложнений, необходимо придерживаться рекомендаций врачей и регулярно проходить обследование. Однако симптомы хронических болезней могут исчезать на несколько месяцев и даже лет. Такие периоды называются ремиссией.

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Новое исследование лечения бронхиальной астмы

Специалисты из Университета Цинхуа, Медицинского университета Шаньси и Цинхуа-Пекинского центра естественных наук (Китай) открыли способ приведения одного из самых распространенных хронических заболеваний – аллергической бронхиальной астмы – в состояние длительной ремиссии. Для этого они применили методику, которая уже зарекомендовала себя в лечении онкологии.

Ученые ввели мышам, страдающим астмой, иммунные Т-клетки с химерным рецептором антигена (CAR). Эти клетки способны влиять на аллерген и уменьшать его активность. В результате однократного введения препарата исследователи мониторили проявление признаков аллергической активности и воспаления в легких у мышей.

Иммунотерапия помогла вылечить бронхиальную астму

В ходе наблюдения исследователи обнаружили, что CAR-Т-клетки нейтрализовали белые кровяные клетки и блокировали функцию белков, участвующих в патологических процессах, связанных с астмой.

Это привело к тому, что одна инъекция препарата подавила воспалительные процессы в легких и существенно облегчила симптомы болезни у мышей. Кроме того, ученые выяснили, что введенные CAR-Т-клетки продержались не менее года, продолжая блокировать аллергические иммунные реакции.

Ученые считают, что результаты этого эксперимента могут стать важным шагом в разработке методики лечения пациентов с хронической аллергической астмой.

В процессе клинических испытаний необходимо установить, насколько безопасны и эффективны CAR-Т-клетки для лечения людей с астмой. Если исследования пройдут успешно, терапия с применением CAR-Т-клеток может стать новым способом достижения долгосрочной ремиссии астмы с помощью только одной дозы препарата.