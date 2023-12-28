"Эффективность 99%": представили новый способ уничтожения раковых клеток

Ученые обнаружили новый способ борьбы с раком, в этом могут помочь молекулы аминоцианинов. Предыдущие исследования показали очень хорошие результаты – уничтожили 99% раковых клеток меланомы человека в культуре клеток.

Исследовательская группа из Университета Райса и Техасского университета утверждает, что новый подход значительно лучше предыдущих наработок. Результаты исследования опубликованы в журнале Натура Чехия.

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Что известно об аминоцианинах

Аминоцианины – это молекулы, которые уже используются в медицине как синтетический краситель для визуализации тканей. Они способны связываться с мембранами клеток, в частности раковых, и являются стабильными в водной среде.

Исследователи обнаружили, что под влиянием ближнего инфракрасного света аминоцианины начинают вибрировать с огромной частотой. Это приводит к разрыву мембраны раковых клеток из-за вибраций.

Какова результативность метода

Лечение мышей с опухолью меланомы привело к лишению раковых клеток на 50%.

Ученые предположили, что вибрирующие молекулы имеют преимущество перед другими методами лечения.

Механическое повреждение клеток уменьшает вероятность развития стойкости, как это может происходить при применении химических препаратов. В то же время, ученые нашли и другое объяснение того, как эти молекулы могут работать.

Это первый случай, когда молекулярный плазмон используется таким образом, чтобы разбудить всю молекулу и фактически создать механическое действие, которое используется для достижения определенной цели – в этом случае разрыва мембраны раковых клеток.

– отметил химик Цицерон Аяла-Орозко из Университета Райса.

Однако специалисты предупредили, что это лишь начальный этап исследования и перед тем как начать применять его на людях, нужно больше научных испытаний.