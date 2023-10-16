Долгожданный прорыв в медицине: создали лекарства против бешенства
Источник:EMBO
Ученые провели успешный эксперимент с новым лекарством против бешенства. Важным открытием стало то, что даже при уже обнаруженном вирусе бешенства в головном мозге однократное введение препарата способствовало выживанию.
Ранее считалось, что бешенство, если оказалось в организме, является смертельным и не поддается лечению. Все существующие методики терапии считались неэффективными. Однако это исследование может открыть двери для дальнейших исследований и, возможно, разработки эффективного лекарства против бешенства.
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Новое лекарство против бешенства
Исследователи обнаружили, что введение специально разработанных моноклональных антител F11 на 5 день после заражения вирусом приводило к регрессированию симптомов бешенства и увеличению выживаемости, и это касалось 67% случаев. На 7-й день после заражения лечение помогло 50% случаев. В то время все мыши, оставшиеся зараженными бешенством и не получившие лечение, умерли.
Хотя ученым пока не удалось полностью вывести вирус из мозга экспериментальных животных, симптомы заболевания исчезли и вирусная нагрузка в их организме оставалась на низком уровне еще в течение 4 месяцев после заражения.
Симптомы бешенства
Первоначальные проявления этой болезни включают низкую температуру, боль, покалывание и странное жгучее ощущение в месте укуса. После этого вирус распространяется через центральную нервную систему. Инкубационный период, то есть время между заражением и появлением симптомов, индивидуально и может длиться от недели до года, в зависимости от места укуса и концентрации вирусных частиц. Однако в среднем этот период составляет 2 – 3 месяца.
Симптомы буйного бешенства включают гиперактивность, возбуждение и водобоязнь, а затем смерть наступает вследствие остановки сердца и дыхания. В случае паралитического бешенства мышцы постепенно парализуются, начиная с места укуса, и человек попадает в кому, из которого уже не выходит. С момента появления симптомов до смерти проходит 1 – 2 недели.