Довгоочікуваний прорив в медицині: створили ліки проти сказу

Учені провели успішний експеримент з новими ліками проти сказу. Важливим відкриттям стало те, що навіть при вже виявленому вірусі сказу в головному мозку, одноразове введення препарату сприяло виживанню.

Раніше вважалося, що сказ, якщо виявився в організмі, є смертельним і не піддається лікуванню. Всі існуючі методики терапії вважалися неефективними. Проте це дослідження може відкрити двері для подальших досліджень та, можливо, розробки ефективних ліків проти сказу.

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Нові ліки проти сказу

Дослідники виявили, що введення спеціально розроблених моноклональних антитіл F11 на 5 день після зараження вірусом призводило до регресування симптомів сказу та збільшення виживання, і це стосувалося 67% випадків. На 7 день після зараження лікування допомогло 50% випадків. У той час, усі миші, які залишилися зараженими сказом і не отримали лікування, померли.

Сказ – що це? Сказ – це інфекційне захворювання, яке передається людям від тварин. Щорічно у всьому світі від нього гинуть 60 тисяч людей

Хоча вченим поки що не вдалося повністю вивести вірус із мозку експериментальних тварин, симптоми захворювання зникли, і вірусне навантаження в їхньому організмі залишалося на низькому рівні ще протягом 4 місяців після зараження.

Симптоми сказу

Початкові прояви цієї хвороби включають низьку температуру, біль, поколювання та дивне пекуче відчуття в місці укусу. Після цього вірус поширюється через центральну нервову систему. Інкубаційний період, тобто час між зараженням і появою симптомів, є індивідуальним і може тривати від тижня до року, залежно від місця укусу і концентрації вірусних частинок. Однак у середньому цей період становить 2 – 3 місяці.

Симптоми буйного сказу включають гіперактивність, збудження та водобоязнь, а далі смерть настає внаслідок зупинки серця та дихання. У випадку паралітичного сказу м'язи поступово паралізуються, починаючи з місця укусу, і людина потрапляє в кому, з якої вже не виходить. Від моменту появи симптомів до смерті минає 1 – 2 тижні.