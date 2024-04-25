Ширятся болезни, которые передаются через укусы комаров: первые случаи зафиксировали в Украине

В связи с изменением климата, Европа сталкивается с распространением болезней, передаваемых через укусы комаров, включая лихорадку Денге и малярию. Уже есть известные случаи таких заболеваний в Украине, больше всего в оккупированном Крыму, и возможны случаи в Киевской и Одесской областях.

Согласно данным руководительницы группы по устойчивости здравоохранения Барселонского суперкомпьютерного центра Рэйчел Лоу, глобальное потепление значительно расширяет области, где могут существовать насекомые, которые могут передавать многочисленные болезни.

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Распространение опасных насекомых

Поэтому, в течение следующих десятилетий, можно ожидать вспышки заболеваний, которые передаются комарами, в Северной Европе, Северной Америке, Азии и Австралии.

Рейчел Лоу отметила, что за последние 80 лет количество диагностированных случаев таких заболеваний возросло. Если раньше лихорадка Денге была распространена преимущественно в тропических и субтропических регионах, то с 2023 года заболевание зарегистрировали в нескольких странах Европы, включая Италию, Францию, Испанию, Мальту, Монако, Сан-Марино, Гибралтар, Лихтенштейн, Швейцарию, Германию, Австрию, Грецию и Португалию.

Отсюда следует, что азиатский тигровый комар, являющийся носителем лихорадки Денге, может существовать в более холодном климате.

Климатические события, связанные с потеплением, такие как засухи и наводнения, могут способствовать распространению вируса, и вода, остающаяся после таких событий, становится дополнительной средой для размножения комаров. Учитывая, что проблема изменения климата трудно решить, мы можем ожидать увеличения количества случаев и, возможно, смертей от таких болезней на территории всей континентальной Европы,

– добавила Рейчел Лоу.

Что стоит знать о лихорадке Денге

Лихорадка Денге является острой инфекционной болезнью, которая передается комарами, и больше всего распространена в странах Азии и Латинской Америки. Начиная с 2000 года, средний уровень заболеваемости увеличился в 8 раз, что связывают с изменениями климата, миграцией и урбанизацией.

Лихорадка Денге может иметь бессимптомное течение, что затрудняет ее обнаружение. Однако, если присутствуют симптомы, то это обычно: высокая температура, головная боль, боль в глазах, мышцах и суставах, отек и пятнистые высыпания.

Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, за следующее десятилетие вспышки лихорадки Денге могут распространиться в США, Южной Европе и Африке.