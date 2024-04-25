Ширяться хвороби, які передаються через укуси комарів: перші випадки зафіксували в Україні

У зв'язку зі зміною клімату, Європа стикається з поширенням хвороб, які передаваних через укуси комарів, включаючи лихоманку Денге та малярію. Вже є відомі випадки таких захворювань в Україні, найбільше в окупованому Криму, і можливі випадки у Київській та Одеській областях.

Згідно з даними очільниці групи зі стійкості охорони здоров’я Барселонського суперкомп'ютерного центру Рейчел Лоу, глобальне потепління значно розширює області, де можуть існувати комахи, які можуть передавати численні хвороби.

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Поширення небезпечних комах

Тому, протягом наступних десятиліть, можна очікувати на спалахи захворювань, які передаються комарами, у Північній Європі, Північній Америці, Азії та Австралії.

Рейчел Лоу зазначила, що за останні 80 років кількість діагностованих випадків таких захворювань зросла. Якщо раніше лихоманка Денге була поширена переважно в тропічних і субтропічних регіонах, то з 2023 року захворювання зареєстрували у кількох країнах Європи, включаючи Італію, Францію, Іспанію, Мальту, Монако, Сан-Марино, Гібралтар, Ліхтенштейн, Швейцарію, Німеччину, Австрію, Грецію та Португалію.

Звідси випливає, що азійський тигровий комар, що є носієм лихоманки Денге, може існувати в холоднішому кліматі.

Кліматичні події, пов'язані з потеплінням, такі як посухи та повені, можуть сприяти поширенню вірусу, і вода, що залишається після таких подій, стає додатковим середовищем для розмноження комарів. Враховуючи, що проблема зміни клімату важко вирішити, ми можемо очікувати на збільшення кількості випадків і, можливо, смертей від таких хвороб на території всієї континентальної Європи,

– додала Рейчел Лоу.

Що варто знати про лихоманку Денге

Лихоманка Денге є гострою інфекційною хворобою, яка передається комарами, і найбільше поширена в країнах Азії та Латинської Америки. Починаючи з 2000 року, середній рівень захворюваності збільшився в 8 разів, що пов'язують зі змінами клімату, міграцією та урбанізацією.

Лихоманка Денге може мати безсимптомний перебіг, що ускладнює її виявлення. Однак, якщо присутні симптоми, то це зазвичай: висока температура, головний біль, біль в очах, м'язах та суглобах, набряк та плямисті висипання.

Згідно з прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, за наступне десятиліття спалахи лихоманки Денге можуть поширитися в США, Південній Європі та Африці.