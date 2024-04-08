О случае рассказали во Львовской областной инфекционной больнице. Отмечают, что на прошлой неделе к ним обратилась за медицинской помощью 54-летняя женщина, которую дома укусил паук. Пациентка неделю пыталась лечиться самостоятельно, но становилось все хуже.

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Осмотрев место укуса на левой руке, медики заметили, что оно покраснело, отекло. Очевидно, вследствие укуса паука возникла бактериальная инфекция.

Укус паука

Заместитель директора по медицинской части инфекционной больницы Андрей Орфин рассказал, что вероятнее всего, женщину укусил паук, потому что в месте укуса есть два места прокола, а пауки имеют два жала.

"На левой руке выше локтя образовался большой отек, который перекинулся на предплечье. На УЗИ, которое сделали пациентке, видны изменения в мягких тканях, которые характерны для вторичного бактериального инфицирования", – рассказал инфекционист.

По его словам, женщине назначили противоаллергическую терапию, нестероидные противовоспалительные препараты и антибиотики и направили к хирургу.

Возможна операция

После консультации хирурга пациентке продолжили медикаментозное лечение. Отмечают, если за какое-то время не будет положительных изменений, придется проводить хирургическое вмешательство.

В инфекционные больницы также рассказали, что в этом году это первый случай укуса паука в области. И в прошлом году, в сентябре был похожий случай. Женщину укусил паук, а на месте укуса возник некроз (омертвение) мягких тканей, которые хирургам пришлось иссечь.



Прошлогодний случай укуса паука, который потребовал операции / Фото ZAXID.NET

Сезон насекомых и клещей

Врачи напоминают, что с наступлением тепла резко активизировались насекомые: клещи, мушня, пауки. Людям советуют защищаться от них. В частности, выезжая на природу, одевать брюки и носки, рубашки на длинный рукав, пользоваться специальными средствами, а по возвращении домой тщательно осматривать всех членов семьи и домашних любимцев.

При этом, если избежать укуса насекомых таки не удалось, а на месте укуса возник большой отек, следует немедленно обратиться за помощью к медикам. Это поможет избежать присоединения бактериальной инфекции.