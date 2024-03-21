Когда военным не надо проходить ВВК: принят важный законопроект

Верховная рада проголосовала за законопроект об обеспечении прав военнослужащих на социальную защиту. В частности, депутаты решили одну из наболевших проблем военнослужащих относительно прохождения ВВК.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, "за" проголосовали 296 депутатов. Рассказываем, что теперь изменится для военнослужащих в прохождении военно-врачебной комиссии.

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12 месяцев лечения без прохождения ВВК

Новый закон позволит раненым военным лечиться, в частности за рубежом, до 12 месяцев без прохождения ВВК. Ранее проходили комиссию нужно было каждые 4 месяца.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что украинские защитники будут иметь право на отпуск при рождении ребенка. А выплаты родным погибших на войне составят 15 миллионов гривен.

"Законопроект 10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту был поддержан Верховной Радой", – сообщил нардеп.

Прохождение ВВК: что нужно знать