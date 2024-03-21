Когда военным не надо проходить ВВК: принят важный законопроект
Источник:Железный нардеп
Верховная рада проголосовала за законопроект об обеспечении прав военнослужащих на социальную защиту. В частности, депутаты решили одну из наболевших проблем военнослужащих относительно прохождения ВВК.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, "за" проголосовали 296 депутатов. Рассказываем, что теперь изменится для военнослужащих в прохождении военно-врачебной комиссии.
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12 месяцев лечения без прохождения ВВК
Новый закон позволит раненым военным лечиться, в частности за рубежом, до 12 месяцев без прохождения ВВК. Ранее проходили комиссию нужно было каждые 4 месяца.
Кроме того, законопроектом предусмотрено, что украинские защитники будут иметь право на отпуск при рождении ребенка. А выплаты родным погибших на войне составят 15 миллионов гривен.
"Законопроект 10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту был поддержан Верховной Радой", – сообщил нардеп.
Прохождение ВВК: что нужно знать
- Если в постановлении ВВК степень тяжести ранения, по мнению военного, указано неправильно, то это можно обжаловать. Министерство обороны Украины опубликовало пошаговую инструкцию, как это сделать.
- К слову, Минздрав инициировал проверку всех военно-врачебных комиссий в столице. Это связано с увеличением количества жалоб, которые ведомство получает в последнее время.
- Новый законопроект о мобилизации предлагает ликвидировать термин "ограниченно годный". Теперь все мужчины призывного возраста будут признаваться ВВК или годными или непригодными к военной службе.