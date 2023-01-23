Регулярные прогулки в парке могут помочь отказаться от лекарства

Исследователи из Финляндии обнаружили, что прогулки в парке значительно снижают необходимость успокаивающих, в лекарствах против бессонницы, депрессии, высокого кровяного давления и астмы.

Новое исследование прогулок

Чтобы найти эту связь, ученые проанализировали ответы 16 000 случайно избранных жителей Хельсинки, Эспоо и Вантаа – трех городов, составляющих крупнейшую городскую агломерацию Финляндии.

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Респондентов попросили сообщить, какие лекарства они используют. Затем их спросили, как часто они проводили время или занимались спортом на открытом воздухе в парках и лесах.

Пребывание на природе лечит

Оказалось, что гуляющие среди деревьев три – четыре раза в неделю, на 33% реже пользуются психотропными препаратами, на 36% – лекарствами против кровяного давления и на 26% – от астмы.

Скопление научных данных подтверждает пользу для здоровья от воздействия природы. Увеличение количества зеленых насаждений может быть одним из способов улучшить жизнь в городах.

– отметили исследователи.

Полученные результаты также соотносятся с растущим количеством доказательств, что отсутствие доступа к зеленым насаждениям связано с рядом проблем со здоровьем.