Регулярні прогулянки в парку можуть допомогти відмовитись від ліків

Дослідники з Фінляндії виявили, що прогулянки в парку значно знижують необхідність в заспокійливих, в ліках проти безсоння, депресії, високого кров'яного тиску та астми.

Нове дослідження прогулянок

Щоб знайти цей зв'язок, вчені проаналізували відповіді 16 000 випадково обраних мешканців Гельсінкі, Еспоо та Вантаа – трьох міст, які становлять найбільшу міську агломерацію Фінляндії.

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Респондентів попросили повідомити, які ліки вони використовують. Потім їх запитали, як часто вони проводили час чи займалися спортом на свіжому повітрі у парках та лісах.

Перебування на природі лікує

Виявилося, що ті, хто гуляє серед дерев три – чотири рази на тиждень, на 33% рідше користуються психотропними препаратами, на 36% – ліками проти кров'яного тиску та на 26% – від астми.

Накопичення наукових даних підтверджує користь для здоров'я від впливу природи. Збільшення кількості зелених насаджень може бути одним зі способів покращити життя у містах,

– зазначили дослідники.

Отримані результати також співвідносяться зі зростаючою кількістю доказів, що відсутність доступу до зелених насаджень пов'язана з низкою проблем зі здоров'ям.