Начало обучения: что делать, чтобы у вашего ребенка не испортилось зрение

Нередко нарушения зрения, чаще близорукость, развиваются именно в раннем школьном возрасте. Объясняем, что делать, чтобы этого не произошло.

Чтобы мы увидели объект – нужен свет. Свет отражается от объекта, наш глаз его ловит и направляет на сетчатку. Сетчатка глаза воспринимает световой сигнал и превращает его в нервный импульс. Нервный импульс идет в мозг, где обрабатывается. После этого мы видим изображение объекта.

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Почему портится зрение у школьников

На школьника влияет много факторов, которые могут приводить к ухудшению зрения, например:

Генетика. Так, в 90% случаев генетически передается близорукость, или миопия. А также наследственными можно считать такие виды нарушения зрения, как дальнозоркость и астигматизм, глаукома и катаракта.

Так, в 90% случаев генетически передается близорукость, или миопия. А также наследственными можно считать такие виды нарушения зрения, как дальнозоркость и астигматизм, глаукома и катаракта. Использование гаджетов , а именно длительное пребывание перед экраном, может вызвать цифровое напряжение глаз и сухость.

, а именно длительное пребывание перед экраном, может вызвать цифровое напряжение глаз и сухость. Плохая эргономика – неправильная осанка и положение головы при чтении или работе компьютера могут привести к неправильному расположению глаз по экрану или материалу, который ребенок изучает. Это может осложнить процесс фокусировки глаз на тексте или объектах и потребовать дополнительной адаптации глазных структур для обеспечения четкого изображения.

– неправильная осанка и положение головы при чтении или работе компьютера могут привести к неправильному расположению глаз по экрану или материалу, который ребенок изучает. Это может осложнить процесс фокусировки глаз на тексте или объектах и потребовать дополнительной адаптации глазных структур для обеспечения четкого изображения. Отсутствие пауз и изменения активности – длительная работа в одном режиме может вызвать усталость мышц глаз, поскольку они постоянно находятся в напряженном состоянии.

– длительная работа в одном режиме может вызвать усталость мышц глаз, поскольку они постоянно находятся в напряженном состоянии. Редкое пребывание на открытом пространстве – например, на прогулках на открытом воздухе. Вероятно, солнечный свет изменяет молекулярную структуру склеры и помогает сохранить нормальную форму глаза (при миопии глазное яблоко извлекается и увеличивается).

– например, на прогулках на открытом воздухе. Вероятно, солнечный свет изменяет молекулярную структуру склеры и помогает сохранить нормальную форму глаза (при миопии глазное яблоко извлекается и увеличивается). Неправильная коррекция зрения , а именно ношение очков или контактных линз неподходящей оптической силы может вызвать дискомфорт и даже ухудшать зрение.

, а именно ношение очков или контактных линз неподходящей оптической силы может вызвать дискомфорт и даже ухудшать зрение. Отсутствие регулярных проверок зрения создает риск невыявленных заболеваний глаз.

создает риск невыявленных заболеваний глаз. Наличие синдрома сухого глаза. При синдроме сухого глаза может утончаться роговица, а это риск развития нарушений зрения.

При синдроме сухого глаза может утончаться роговица, а это риск развития нарушений зрения. Нездоровый образ жизни. Да, зрение может ухудшаться при регулярном недосыпании, несбалансированном питании и отсутствии хотя бы минимальной физической активности.

Да, зрение может ухудшаться при регулярном недосыпании, несбалансированном питании и отсутствии хотя бы минимальной физической активности. Травмы. При повреждении различных структур глаза может нарушаться зрительная функция до полной потери зрения.

Что делать, чтобы сохранить зрение ребенка

Хорошее зрение очень важно для учебного процесса. Дело в том, что нарушения зрения могут затруднять чтение, письмо и понимание учебного материала, а это серьезная угроза академической успеваемости и самооценке ребенка.

Организовать режим дня. Кроме того, что ребенок должен высыпаться, для его здоровья важно гулять на свежем воздухе.

Контролировать использование гаджетов. Гаджеты при этом лучше не запрещать, но следует ограничить их использование – например, не больше двух часов в день. Такие правила – это и дисциплина, и возможность не перенапрягать глаза.

Обустроить рабочее пространство. Да, в помещении должно быть достаточное освещение – лучшее естественное. Для этого можно расположить рабочий стол у окна или использовать лампы с регулируемой яркостью.

Не забывать делать перерывы в учебе. Важно научить ребенка делать перерывы в обучении – примерно каждые 20 минут. Можно ставить таймер, после сигнала которого ребенок будет: смотреть на объекты поблизости, а затем вдали, смотреть вперед и часто моргать или рисовать глазами цифру восемь или знак бесконечности.

Защищать глаза. Когда ребенок занимается спортом, мастерит изделия или занят какой-либо деятельностью, представляющей потенциальную опасность для глаз, важно носить специальные защитные очки.

Регулярное обследование. Чтобы вовремя выявить проблемы и предотвращать ухудшение зрения, нужно регулярно проходить обследование глаз, особенно перед первым классом.

Правильная коррекция зрения. Использование очков и линз помогает замедлить падение остроты зрения и сохраняет правильное цветовосприятие. Подбирать методы коррекции следует с врачом-офтальмологом.