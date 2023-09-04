Початок навчання: що робити, щоб у вашої дитини не зіпсувався зір

Нерідко порушення зору, найчастіше короткозорість, розвиваються саме в ранньому шкільному віці. Пояснюємо, що робити, щоб цього не сталося.

Щоб ми побачили об'єкт – потрібне світло. Світло відбивається від об'єкта, наше око його ловить і спрямовує на сітківку. Сітківка ока сприймає світловий сигнал і перетворює його на нервовий імпульс. Нервовий імпульс іде у мозок, де обробляється. Після цього бачимо зображення об'єкта.

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Чому псується зір у школярів

На школяра впливає багато факторів, які можуть призводити до погіршення зору, наприклад:

Генетика. Так, у 90% випадків генетично передається короткозорість, або міопія. А також спадковими можна вважати такі види порушення зору, як далекозорість та астигматизм, глаукома та катаракта.

Так, у 90% випадків генетично передається короткозорість, або міопія. А також спадковими можна вважати такі види порушення зору, як далекозорість та астигматизм, глаукома та катаракта. Використання гаджетів , а саме тривале перебування перед екраном, може викликати цифрову напругу очей та сухість.

, а саме тривале перебування перед екраном, може викликати цифрову напругу очей та сухість. Погана ергономіка – неправильна постава та положення голови під час читання або роботи за комп'ютером можуть призвести до неправильного розташування очей щодо екрана або матеріалу, який дитина вивчає. Це може ускладнити процес фокусування очей на тексті або об'єктах та вимагати додаткової адаптації очних структур для забезпечення чіткого зображення.

– неправильна постава та положення голови під час читання або роботи за комп'ютером можуть призвести до неправильного розташування очей щодо екрана або матеріалу, який дитина вивчає. Це може ускладнити процес фокусування очей на тексті або об'єктах та вимагати додаткової адаптації очних структур для забезпечення чіткого зображення. Відсутність пауз і зміни активності – тривала робота в одному режимі може викликати втому м'язів очей, оскільки вони постійно перебувають в напруженому стані.

– тривала робота в одному режимі може викликати втому м'язів очей, оскільки вони постійно перебувають в напруженому стані. Рідкісне перебування на відкритому просторі – наприклад, на прогулянках на свіжому повітрі. Імовірно, сонячне світло змінює молекулярну структуру склери та допомагає зберегти нормальну форму ока (тоді як при міопії очне яблуко витягується та збільшується).

– наприклад, на прогулянках на свіжому повітрі. Імовірно, сонячне світло змінює молекулярну структуру склери та допомагає зберегти нормальну форму ока (тоді як при міопії очне яблуко витягується та збільшується). Неправильна корекція зору , а саме носіння окулярів або контактних лінз оптичної сили, що не підходить, може викликати дискомфорт і навіть погіршувати зір.

, а саме носіння окулярів або контактних лінз оптичної сили, що не підходить, може викликати дискомфорт і навіть погіршувати зір. Відсутність регулярних перевірок зору створює ризик невиявлених захворювань очей.

створює ризик невиявлених захворювань очей. Наявність синдрому сухого ока. При синдромі сухого ока може стоншуватися рогівка, а це ризик розвитку порушень зору.

При синдромі сухого ока може стоншуватися рогівка, а це ризик розвитку порушень зору. Нездоровий спосіб життя. Так, зір може погіршуватися при регулярному недосипанні, незбалансованому харчуванні та відсутності хоча б мінімальної фізичної активності.

Так, зір може погіршуватися при регулярному недосипанні, незбалансованому харчуванні та відсутності хоча б мінімальної фізичної активності. Травми. При пошкодженні різних структур ока може порушуватися зорова функція до повної втрати зору.

Що робити, щоб зберегти зір дитини

Хороший зір дуже важливий для навчального процесу. Річ у тім, що порушення зору можуть ускладнювати читання, письмо та розуміння навчального матеріалу, а це серйозна загроза для академічної успішності та самооцінки дитини.

Організувати режим дня. Крім того, що дитина повинна висипатися, для її здоров'я важливо гуляти на свіжому повітрі.

Контролювати використання гаджетів. Гаджети при цьому краще не забороняти, але варто обмежити їхнє використання – наприклад, не більше двох годин на день. Такі правила – це і дисципліна, і можливість не перенапружувати очі.

Облаштувати робочий простір. Так, у приміщенні має бути достатнє освітлення – найкраще природне. Для цього можна розташувати робочий стіл біля вікна або використовувати лампи з яскравістю, що регулюється.

Не забувати робити перерви у навчанні. Важливо навчити дитину робити перерви у навчанні – приблизно кожні 20 хвилин. Можна ставити таймер, після сигналу якого дитина буде: дивитися на об'єкти поблизу, а потім вдалині, дивитися вперед і часто моргати або малювати очима цифру вісім чи знак нескінченності.

Захищати очі. Коли дитина займається спортом, майструє вироби або зайнята будь-якою діяльністю, яка має потенційну небезпеку для очей, важливо носити спеціальні захисні окуляри.

Регулярне обстеження. Щоб вчасно виявити проблеми та запобігати погіршенню зору, потрібно регулярно проходити обстеження очей, особливо перед першим класом.

Правильна корекція зору. Використання окулярів і лінз допомагає уповільнити падіння гостроти зору і зберігає правильне сприйняття кольору. Підбирати методи корекції слід із лікарем-офтальмологом.